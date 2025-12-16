Diyanet'ten okullara tepki çeken talimat: Umre ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okullara gönderilen resmi yazı ile okullarda “Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması” düzenleneceği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, Konuya ilişkin İzmir Valisi İl Müftülüğü tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne resmi yazı gönderildi.

Yazıda, “Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması” düzenlenmesi talep edilirken, talebin tüm fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına da gönderilmesi istendi.

"DİYANET'İN OKULLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI"

Diyanet'in aldığı karara ise tepkiler gelmeye başladı. Eğitim İş Yükseköğretim İzmir Şube Başkanı Elbey Kale, müftülüğün yazısına tepki gösterdi.

Son yıllarda Diyanet’in, müftülüklerin, tarikatların okullara yönelik çalışmalarının hız kazandığını söyleyen Kale, "Amaçlarını biliyoruz okullarımızı rahat bırakın” dedi.

Karara tepki gösteren Kale, “Müftülükler hangi konuda üniversitede okuyan gençlerimizi yarıştıracak?”, “Üniversitede umre ödüllü bilgi yarışması derdine düşen müftülükler, öğrencilerin yurt sorunlarını dile getirmiş midir?”, “Binlerce öğrenci yetersiz beslenirken, burs sorunu yaşarken umre ödüllü bir yarışma düzenlemesi ne kadar doğrudur?” diye sordu.

ANAYASA'YI HATIRLATTI

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise, Anayasa’ya göre üniversitelerin; bilimsel özerkliğe sahip, laik ve kamusal kurumlar olduğunu hatırlatarak, “Ancak iktidarın üniversiteleri dönüştürme politikaları sonucunda bu kurumlar, bugün müftülük yazılarını fakültelere dağıtan birer duyuru panosuna indirgenmiş durumdadır” şeklinde konuştu.

Özbay, sorunun tekil bir yarışma ya da yazı olmadığını söyleyerek, “Sorun; devletin laik olması gereken üniversitelerinin, belirli bir inanç pratiğini ödüllendiren etkinlikleri kurumsal olarak sahiplenir hâle getirilmesidir. Üniversite yönetimleri, öğrencilerin tamamının aynı inanca mensup olduğu varsayımıyla hareket etmekte; böylece kamusal eşitlik ilkesi açıkça ihlal edilmektedir” ifadelerini kullandı.