Eski Diyanet İşleri Başkanı rektör oldu! İlk açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 9 ayrı kararname ile 9 üniversitenin rektörü değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 9 üniversiteye yeni rektör atanırken Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne atandı.

MEHMET GÖRMEZ’DEN İLK AÇIKLAMA!

Mehmet Görmez, rektör olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Açıklamasında, “2015 yılında kurulan Türkiye Uluslararası İslâm Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Üniversiteyi Güçlendirme Vakfı, bugün itibarıyla İstanbul’un kalbi tarihî Sultanahmet Meydanı’nda icra safhasına ilk adımını atmıştır.” ifadelerini kullanan Görmez, “Öncelikle bir emanet olarak üstlendiğim bu vazifeyi lütfeden ve bizleri ilim ve hikmet yoluna hâdim eyleyen Rabbime hamdederim. Bu ağır ve müstesna sorumluluğu şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.” dedi.

“İstanbul’un asırlara yayılan İslâm ve medeniyet hafızası üzerinde yükselecek olan Üniversitemizi, özgün medeniyet birikimimizi insanın anlam, değer ve sorumluluk ufkuyla buluşturan bir akademi olarak inşa etmeye gayret edeceğiz.” sözlerini sarf eden Görmez, kurumun sadece güçlendirilmiş bir ilahiyat eğitimi sunmakla yetinmeyeceğini; İslami ilimleri, beşeri bilimleri, temel bilimleri ve teknolojiyi aynı medeniyet idraki içinde buluşturmaya çalışan bir üniversite modeli olarak yapılandırılacağını ifade etti.

Son Dakika | 9 üniversitenin rektörü değişti!

“GAYEMİZ İNSANLIK İÇİN KALICI BİR DEĞERE DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAMAKTIR”

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin, uluslararası ilim ve araştırma işbirliklerine açık, lisansüstü çalışmaların merkezde olduğu güçlü bir araştırma üniversitesi olacağını ifade eden Görmez, “Gayemiz öğrencilerimizi ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini ve araştırmacılarını ortak bir medeniyet dili etrafında buluşturarak, bilginin yalnızca üretilmesini değil, aynı zamanda insanlık için kalıcı bir değere ve ortak bir iyiliğe dönüşmesini sağlamaktır.” açıklamasında bulundu.

Görmez, sözlerinin devamında “Bu büyük ilim hamlesine Türkiye’den, İslâm dünyasından ve gönül coğrafyamızın her köşesinden destek verecek bütün hocalarımıza, dostlarımıza ve ilim erbabına şimdiden teşekkür ederim. Milletimize, ülkemize ve İstanbul’un kadim ilim yolculuğuna hayırlı olsun. Rabbimiz, bu müesseseyi hayırda daim eylesin; cehdimizi ve gayretimizi bereketli kılsın. Âmin.” ifadelerine yer verdi.

9 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre rektör ataması yapılan üniversiteler şöyle:

- Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş,

- Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu,

- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit,

- Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı,

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar,

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu,

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu,

- Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez,

- Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir