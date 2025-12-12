Son Dakika | 9 üniversitenin rektörü değişti!

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, dokuz üniversitenin rektörü değiştirildi. Yeni atamalar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla dokuz üniversitede rektör değişikliği yapıldı. Atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

12 Aralık Cuma tarihli Resmî Gazete ile yürürlüğe giren değişiklikler kapsamında rektörü değişen üniversiteler arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi de bulunuyor.

DOKUZ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre yeni atamalar şöyle:

"Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı. Ayrıca Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu görevlendirildi. Diğer atamalar ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

