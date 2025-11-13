Kamu alacaklarında gecikme zammı düşürüldü! Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı oranı %4,5'ten %3,7'ye,GİB Tebliği ile, kamu alacakların tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizi ise %48'den %39'a düşürüldü.

Kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı oranının yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizinin de yüzde 39'a indirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı oranı yeniden belirlendi.

Kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı da bugünden itibaren yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği ile tespit edildi. Bu düzenlemelerle gecikme zammı ve tecil faiz oranları düşürüldü.

GECİKME ZAMMI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu kapsamda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 3,7'ye indirildi.

Kamu alacaklarının ödemesinin gecikmesinden dolayı tatbik edilen gecikme zammı oranı, karardan önce aylık yüzde 4,5 olarak uygulanıyordu.

Tebliğle de kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 48'den yüzde 39'a düşürüldü.

Yıllık tecil faizi, bugünden itibaren yapılacak müracaatlar üzerine taksitlendirilen alacaklara yıllık yüzde 39 uygulanacak.

Bu düzenlemeden önce tecil edilerek ödenmesi gereken kamu alacaklarının taksit tutarlarına eski oranda, bugünden itibaren olanlara da yıllık yüzde 39 tecil faizi uygulanacak.

Öte yandan, düşürülen faiz oranları nedeniyle yeniden yapılandırma benzeri düzenlemelere gerek kalmayacağı, mükelleflere taksitlendirme yolunun açık olduğu ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

