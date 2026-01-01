İstanbul’u terk edenlerin yeni rotası belli oldu: Bavulunu toplayan o şehirlere akın ediyor…

Türkiye’nin kalbi, ticaretin ve kültürün başkenti İstanbul’da rüzgar tersine döndü. Dünyanın en pahalı şehirleri listelerinde üst sıraları zorlayan mega kentte, hayat pahalılığı ve barınma krizi devasa bir göç dalgasını tetikledi. Dar gelirli için yaşamın imkansız hale geldiği şehirde, son iki yılda kaydedilen göç istatistikleri "İstanbul boşalıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Artan kiralar, gıda enflasyonu, trafik çilesi, sağlık hizmetlerine erişim sorunu ve beklenen büyük İstanbul depremi korkusu... Tüm bu nedenler birleşince yüz binlerce kişi bavulunu toplayıp şehri terk etti.

SON İKİ YILDA 1 MİLYONA YAKIN KİŞİ GİTTİ

İstanbul’un artık "yaşanmaz" hale geldiğinin en somut kanıtı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yansıdı. Rakamlar, kentten kaçışın boyutunu gözler önüne serdi:

2023 yılı: İstanbul’dan başka illere taşınanların sayısı 581 binin üzerine çıktı.

2024 yılı: Göç hareketi devam etti ve yaklaşık 369 bin kişi daha şehirden ayrıldı.

Toplam rakam: Son iki yılda İstanbul’dan ayrılanların toplam sayısı 950 bin 783 kişiye ulaştı.

Verilere göre İstanbul’dan ayrılanların en çok tercih ettiği illerin başında Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa geliyor.

NEDEN GİDİYORLAR? İŞTE EN BÜYÜK İKİ SEBEP

TÜİK’in detaylı analizlerine göre, vatandaşların İstanbul’u ve diğer büyükşehirleri terk etmesinin altında yatan nedenler sadece ekonomik değil. İller arası göçün en önemli nedenleri şöyle sıralanıyor:

Daha iyi yaşam koşulları ve konut: Geçen yıl Türkiye genelindeki 2.7 milyonluk göç hareketinin 512 bin 370'i, daha iyi konut ve yaşam standartlarına erişmek için gerçekleşti.

Eğitim: Göç hareketliliğinin 479 bin 622'si ise eğitim nedenli oldu.

DW Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre; eğitim nedeniyle göç edenlerin çoğunluğunu lise ve üniversite mezunları oluştururken, "daha iyi yaşam" arayışıyla giden kitlede de orta ve yüksek eğitimli nüfusun yoğunluğu dikkat çekiyor. Bu durum, İstanbul'un nitelikli iş gücünü de kaybetmeye başladığının bir sinyali olarak yorumlanıyor.

KİRALAR DUDAK UÇUKLATIYOR: ORTALAMA 33 BİN TL!

Göçün en büyük tetikleyicisi kuşkusuz barınma maliyetleri. Konut ve kira harcamaları, hane halkı bütçesinin en büyük gider kalemi haline geldi. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verileri, İstanbul’daki durumu net bir şekilde özetliyor:

2024 yılı: İstanbul'da ortalama kira 25 bin TL seviyesindeydi.

2025 yılı: Yeni yıl itibarıyla İstanbul’da ortalama kira bedeli 33 bin liranın üzerine çıktı.

Göçün popüler adresi Antalya’da da durum farklı değil. Kasım 2025 itibarıyla Antalya'da ortalama kiralar 25-26 bin lira bandında seyrediyor. Sabit gelirli vatandaşlar için büyükşehirlerde barınmak artık neredeyse imkansız hale gelmiş durumda.

"BİR ÇAY BİLE İÇEMEDİĞİN YERDE YAŞAMANIN ANLAMI YOK"

Nefes’te yer alan habere göre, İstanbul’u terk edenlerin ortak paydası; şehrin artık çok fazla zaman, enerji ve nakit kaynak tüketmesi. İnsan hikayeleri, bu göçün basit bir adres değişikliği değil, bir "hayatta kalma ve huzur arayışı" olduğunu gösteriyor.

İstanbul’dan memleketi Tunceli’ye dönen Ali H., trafik ve pahalılık nedeniyle İstanbul'da hareket alanının kalmadığını belirterek durumu şöyle özetliyor:

"Bir yere gidip bir çay içemediğin, bir yemek yiyemediğin yerde gezmenin de anlamı kalmıyor."

Kiraların asgari ücretin iki katına ulaşması Meclis gündemine taşındı

"SADECE İŞ VE EV ARASINDA SIKIŞTIK"

Rotasını Antalya’ya çeviren Şule B. ise kararın ani olmadığını, uzun bir sürece yayıldığını belirtiyor. İstanbul’daki "tükenmişlik" hissini anlatan Şule B., şu ifadeleri kullanıyor:

"İstanbul’da zaten çok yoğun bir iş temposundaydık. İş ve ev dışında bir şey yapamıyorduk. Sürekli bir koşuşturma vardı. Bu karar tek bir ana değil, uzun bir sürece yayıldı."

İstanbul'dan kaçışın 2025 yılında da artarak devam etmesi beklenirken, gözler ekonomi yönetimi ve yerel yönetimlerin barınma krizine karşı atacağı adımlara çevrildi.