Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüm sayaçlar akıllanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 4 Aralık 2025 tarihli toplantısında kabul ettiği "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar"ı Resmi Gazete'de yayımladı. Bu kararla birlikte, Türkiye'deki elektrik sayaç sistemlerinde kapsamlı bir dönüşüm süreci resmen başladı.

Kabul edilen karara göre, 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla mevcut sayaçlar, yerini uzaktan haberleşme özelliği olan Akıllı Sayaç PRO ve Akıllı Sayaç EKO modellerine bırakacak. Dağıtım şirketlerine verilen takvime göre, değişmesi gereken sayaçların yüzde 70'i 1 Ocak 2027'ye, tamamı ise 1 Ocak 2028'e kadar yenilenmiş olacak.

ANLIK TÜKETİM TAKİBİ MÜMKÜN OLACAK

Yeni sistemin getirdiği en önemli yenilik, kullanıcılara kendi elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebilme imkanı sunmasıdır. Buna göre, dağıtım şirketleri akıllı sayaçlardan gelen verileri Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) aktaracak. Kullanıcılar ise bu verileri mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden kolaylıkla takip edebilecek.

Ayrıca, yıllık elektrik tüketimi 10 MWh (10 bin kWh) ve üzerinde olan tüm kullanım yerlerindeki sayaçlar, uzaktan izlenebilen Akıllı Sayaç PRO modeli ile değiştirilecek. Yeni usul ve esaslar, akıllı sayaç sistemlerinin tesis edilmesine, işletilmesine, verilerin alınmasına ve kullanıcıların erişimine sunulmasına ilişkin tüm kuralları belirliyor.