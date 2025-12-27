Üniversite 'lüks' oldu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve eğitim sendikalarının 2025 verileri, Türkiye’deki yükseköğretim sisteminin sosyal bir çöküşle karşı karşıya olduğunu belgeledi. Toplam 6 milyon 715 bin öğrencinin bulunduğu Türkiye'de, gençlik ekonomik krizin en ağır faturasını ödüyor.

BURS 3 BİN, KİRA 30 BİN: MATEMATİK İFLAS ETTİ

Eğitim-İş Sendikası'nın verilerine göre, 2025 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi aylık 3 bin lira düzeyinde kalırken, büyükşehirlerde barınma maliyetleri asgari ücreti katladı. İşte üniversite şehirlerindeki acı tablo:

Şehir Ortalama Kira (1+1 / 2+1) KYK Bursunun Karşılama Oranı İstanbul 30.000 TL %10 Ankara 25.000 TL+ %12 İzmir 25.000 TL %12 Özel Yurtlar 10.000 - 70.000 TL %4 - %30

ÖĞRENCİLERİN ÜÇTE İKİSİ HEM OKUYOR HEM ÇALIŞIYOR

Ekonomik baskı, öğrencileri akademik hayattan koparıp iş gücü piyasasına fırlattı. Eğitim-İş’in paylaştığı verilere göre, üniversite öğrencilerinin yaklaşık üçte ikisi eğitim sürecinde çalışmak zorunda kaldı.

Öğün Atlamak Zorunluluk Oldu: Araştırmalar, öğrencilerin yarıdan fazlasının düzenli beslenemediğini ve günde en az bir öğünü atlamak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Okulu Bırakanlar Artıyor: Barınma krizini aşamayan binlerce genç, kaydını dondurmak veya üniversiteyi tamamen bırakmak zorunda kaldı. Eğitim sendikaları, "Üniversite eğitiminin artık sadece zenginler için bir lüks" haline geldiği uyarısını yineledi.

"BURSLARA ZAM YAPILMADI AMA TÜKETTİĞİMİZ HER ŞEYE ZAM YAPILDI"

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Canan, 2025 yılını bir "hayatta kalma mücadelesi" olarak tanımlıyor. 1+1 eve 28 bin lira kira ödediğini belirten Canan, "Burslara zam yapılmazken, tükettiğimiz her şeye zam geldi. Faturalar ve mutfak masrafları artık karşılanamaz boyutta" diyor.

KİRAYI ÖDEYİNCE...

Makina mühendisliği son sınıf öğrencisi Cihan ise ANKA'ya verdiği röportajda barınma krizinin psikolojik boyutuna dikkat çekiyor:

"Ay sonunda cebimde ne kaldığını değil, kirayı ödedikten sonra neye yetebildiğimi hesaplar oldum. 'Seneye burada kalabilecek miyim?' korkusu arkadaşlık ilişkilerimizi bile şekillendiriyor. Tek başına eve çıkmak artık bir hayal, kalabalık evler ise zorunluluk."