Okul bahçesinde ücretsiz dağıtmışlar! Çikolata yiyen 20 öğrenci hastanelik oldu
Kütahya'da Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu’nun bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Son olayın adresi Kütahya oldu. Kentte bir ortaokulun bahçesinde öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan çikolatalar, öğrencileri hastanelik etti.

OKUL BAHÇESİNDE ÜCRETSİZ ÇİKOLATA DAĞITMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu’nun bahçesinde bir bakkal işletmecisi tarafından öğrencilere çikolata dağıtıldı.

20 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Bu çikolataları yiyen yaklaşık 20 öğrenci, kısa bir süre sonra mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

