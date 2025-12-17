Yerli Malı haftasında 'gıda zehirlenmesi' skandalı: 10 öğrenci hastanelik oldu!

Malatya Battalgazi'ye bağlı Orduzu Mahallesi’nde bulunan Şehit Aytaç Altınörs İlk ve Ortaokulu’nda yaşanan olayda, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından okula getirilen yiyecekleri tüketen bazı öğrencilerde mide bulantısı ve halsizlik şikâyetleri görüldü.

10 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Şikâyetlerin artması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. 112'ye yapılan ihbarın ardından okula ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 10 öğrenci, tedbir amaçlı çevre hastanelere sevk edildi.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.