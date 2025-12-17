Havadan ilaç atılmaya başlandı! Görürseniz sakın dokunmayın

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kısa sürede viral hale gelen bir video, vatandaşlar arasında merak ve tartışma konusu oldu. Hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından çekilen görüntülerde, arazide bulunan kare şeklinde, içerisinde sıvı bulunan ve üzerinde kırmızı uyarı işaretleri yer alan bir nesne dikkat çekti. Çobanın, elindeki değnekle çevirdiği nesne için "Bu nedir? Her yerde bundan var" ifadelerini kullanarak şaşkınlığını dile getirdiği video, çok sayıda etkileşim alırken, cismin ne olduğu sorusu gündeme oturdu.

BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AŞILAMA PROGRAMININ BİR PARÇASI

Yapılan araştırmalar ve resmi açıklamalar sonucunda, görüntüdeki nesnenin kaynağı ve amacı netlik kazandı. Söz konusu cismin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatında kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında kullanılan "Rabitec" markalı oral (ağız yoluyla alınan) kuduz aşısı olduğu belirlendi.

Bakanlık tarafından Ekim ayında başlatılan program çerçevesinde, özellikle tilki, çakal ve kurt gibi yaban hayvanlarının kuduz hastalığına karşı bağışıklık kazanması hedefleniyor. Aşı tabletlerinin genellikle uçaklarla havadan doğaya bırakıldığı, ancak rüzgarlı hava koşulları nedeniyle zaman zaman hedeflenen ormanlık alanların dışına çıkarak yerleşim yerlerine veya otlaklara düşebildiği belirtildi.

AŞI TABLETLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yaban hayatı için özel olarak tasarlanan bu tabletler, hayvanların ilgisini çekecek bir yapıya sahip. Tabletin dış kısmı, genellikle balık unu kokusu gibi vahşi hayvanları cezbedecek bir yemden oluşuyor. Yemin iç kısmında ise plastik bir kapsül içerisinde sıvı aşı bulunuyor. Yaban hayvanı yemi yediğinde ağzında patlayan kapsül, aşının mukoza yoluyla emilmesini sağlıyor ve hayvanı kuduza karşı aşılıyor.

Diyarbakır'da kuduz aşısı alarmı: Dokunanlar aranıyor

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR: ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN

Uzmanlar ve yetkililer, arazide bu aşı tabletleriyle karşılaşan vatandaşlar için hayati uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

İnsan kokusu riski: Aşı tabletlerine kesinlikle çıplak elle dokunulmamalıdır. İnsan kokusunun yeme sinmesi durumunda, yaban hayvanları bu yemi yemekten vazgeçebilir. Bu durum, aşının amacına ulaşmasını engelleyerek boşa gitmesine neden olur.

Sağlık ve temas uyarısı: Eğer kapsülün bütünlüğü bozulmuşsa ve içindeki sıvı aşı; göze, ağza veya açık bir yaraya temas ederse sağlık riski oluşturabilir. Böyle bir temas durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.

Evcil hayvanlar için durum: Sahipli köpeklerin veya diğer evcil hayvanların bu aşıyı yemesi durumunda genellikle ciddi bir hayati tehlike oluşmamaktadır. Ancak aşının mide rahatsızlığına yol açabileceği ihtimaline karşı, böyle bir durumda veteriner hekime danışılmasında fayda olduğu belirtildi.

Yetkililer, bu nesnelerin birer çöp veya rastgele atılmış kimyasal maddeler olmadığını, halk ve çevre sağlığını korumak amacıyla yürütülen kontrollü bir çalışmanın parçası olduğunu vurgulayarak, vatandaşların gördükleri yerde tabletlere dokunmadan bölgeden uzaklaşmalarını tavsiye etti.