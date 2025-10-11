Diyarbakır'da kuduz aşısı alarmı: Dokunanlar aranıyor

Tarım Bakanlığı’nın AB Desteği ile yürüttüğü “Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi” kapsamında Diyarbakır’da uygulama yapıldı. Yaban hayvanları için, hava araçları ile araziye yem içinde kuduz aşısı bırakıldı.

Pembe renkli jel kıvamındaki aşı, rüzgârın da etkisi ile yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

DİYARBAKIR'DA KUDUZ AŞISI ALARMI

Kasım Sarsılmaz'ın haberine göre; Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi ile Çınar bölgesindeki köylerde yerleşim yerlerine bulaşan jel aşıya karşı hem Tarım İl Müdürlüğü hem de İl Sağlık Müdürlüğü adeta alarma geçti.

Başlatılan çalışmalarda Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri yerleşim bölgelerine yakın arazide tarama yaparak, aşı aradı. Arazi didik didik arandı, 6 köyde 11 aşı bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki sağlık ekipleri de köylerde ev ev gezerek, jele temas edenleri tespit etmeye çalıştı. Ayrıca, bulunması durumunda temas edilmemesi için, bilgilendirme yapıldı.

DOKUNANLAR ARANIYOR

Bilgilendirme çalışmalarının ardından kuduz aşısını bulup temas edenler, muhtarları aradı. Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi’nde hayvan otlattığı sırada aşının kutusunu açarak oynayan B. isimli çocuğun ailesi muhtarla iletişime geçti. Haber verilmesi üzerine B. isimli çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavisi yapıldı, kuduza karşı da aşılandı.

Bağlar’a bağlı Kırkoyun Mahallesi’nde ise 4’ü çocuk, 1’i yetişkin 5 kişi aşıyı açarak, içindeki jel kıvamındaki sıvı ile temas etti. Haber verilmesi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, aşıya temas eden 5 kişi hastaneye götürerek, kuduz aşısı yaptı. Çocukların aşıyı köye yakın arazide buldukları öğrenildi.

Hem Çınar hem de Bağlar ilçesine bağlı köylerde bilgilendirme ve arazi tarama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, yetkililer pembe jel kıvamındaki aşının bulunması durumunda temas edilmeden, ilgili kurumlara ya da muhtarlara bilgi verilmesini istedi.x