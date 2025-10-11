Diyarbakır'da kuduz aşısı alarmı: Dokunanlar aranıyor

Diyarbakır'da kuduz aşısı alarmı: Dokunanlar aranıyor
Yayınlanma:
Diyarbakır'da kuduz aşısı alarmı verildi! Yaban hayvanları için havadan atılan tablet içindeki "jel kuduz aşıları" vatandaşlar için tehlike yarattı. Hem Tarım İl Müdürlüğü hem de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uyarılar peş peşe yapılırken aşılara dokunanlar aranıyor.

Tarım Bakanlığı’nın AB Desteği ile yürüttüğü “Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi” kapsamında Diyarbakır’da uygulama yapıldı. Yaban hayvanları için, hava araçları ile araziye yem içinde kuduz aşısı bırakıldı.

Pembe renkli jel kıvamındaki aşı, rüzgârın da etkisi ile yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

DİYARBAKIR'DA KUDUZ AŞISI ALARMI

Kasım Sarsılmaz'ın haberine göre; Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi ile Çınar bölgesindeki köylerde yerleşim yerlerine bulaşan jel aşıya karşı hem Tarım İl Müdürlüğü hem de İl Sağlık Müdürlüğü adeta alarma geçti.

Başlatılan çalışmalarda Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri yerleşim bölgelerine yakın arazide tarama yaparak, aşı aradı. Arazi didik didik arandı, 6 köyde 11 aşı bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki sağlık ekipleri de köylerde ev ev gezerek, jele temas edenleri tespit etmeye çalıştı. Ayrıca, bulunması durumunda temas edilmemesi için, bilgilendirme yapıldı.

diyarbakirda-kuduz-asisi-alarmi-dokunanlar-araniyor-3.jpg

DOKUNANLAR ARANIYOR

Bilgilendirme çalışmalarının ardından kuduz aşısını bulup temas edenler, muhtarları aradı. Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi’nde hayvan otlattığı sırada aşının kutusunu açarak oynayan B. isimli çocuğun ailesi muhtarla iletişime geçti. Haber verilmesi üzerine B. isimli çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavisi yapıldı, kuduza karşı da aşılandı.

diyarbakirda-kuduz-asisi-alarmi-dokunanlar-araniyor-2.jpg

Bağlar’a bağlı Kırkoyun Mahallesi’nde ise 4’ü çocuk, 1’i yetişkin 5 kişi aşıyı açarak, içindeki jel kıvamındaki sıvı ile temas etti. Haber verilmesi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, aşıya temas eden 5 kişi hastaneye götürerek, kuduz aşısı yaptı. Çocukların aşıyı köye yakın arazide buldukları öğrenildi.

Hem Çınar hem de Bağlar ilçesine bağlı köylerde bilgilendirme ve arazi tarama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, yetkililer pembe jel kıvamındaki aşının bulunması durumunda temas edilmeden, ilgili kurumlara ya da muhtarlara bilgi verilmesini istedi.x

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Türkiye
Karabük'te otomobil kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı
Karabük'te otomobil kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı
TEM'de dehşet anları! Makas atan sürücü bebekli araca çarptı
TEM'de dehşet anları! Makas atan sürücü bebekli araca çarptı
Fatih'te şüpheli kadın ölümü: 5'nci kattan 'düştü' kurtarılamadı
Fatih'te şüpheli kadın ölümü: 5'nci kattan 'düştü' kurtarılamadı