Hasan Mutlu için Bayrampaşa’da 100’üncü gün yürüyüşü

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında yaklaşık 100 gündür tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu için Bayrampaşa’da yürüyüş gerçekleştirildi. Demirkapı Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Bayrampaşa Belediyesi binası önünde sona erdi.

Yürüyüşe CHP Bayrampaşa Gençlik Kolları üyelerinin yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı. Yurttaşlar, “O bir baba, o bir öğretmen”, “O bir başkan”, “Hasan Mutlu’ya özgürlük”, “Hak, hukuk, adalet” ve “Hasan Mutlu yalnız değildir” yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş boyunca “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Bayrampaşa uyuma, iradene sahip çık” ve “Hasan başkan yalnız değildir” sloganları atıldı.

Yürüyüş sırasında meşaleler yakılırken, katılımcılar hep birlikte “Çocuklar inanın, güzel günler göreceğiz” şarkısının sözlerini söyledi.

“BU SÜREÇ HALKIN İRADESİNE VURULMUŞ BİR DARBEDİR”

Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasını CHP Bayrampaşa Gençlik Kolları Başkanı Kemal Ferhatoğlu okudu. Ferhatoğlu, Hasan Mutlu’nun ve birlikte tutuklanan yol arkadaşlarının 100 gündür özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını belirterek, süreci “halkın iradesine, demokrasiye ve adalete vurulmuş bir darbe” olarak nitelendirdi.

Ferhatoğlu, açıklamasında, “Seçilmiş belediye başkanımız Hasan Mutlu ve yol arkadaşlarımız, kesinleşmiş bir ceza ya da hazırlanmış bir iddianame olmaksızın tutuklu yargılanıyor. Tutukluluk bir tedbir olmaktan çıkmış, adeta peşin cezaya dönüşmüştür. En temel talebimiz adil ve tutuksuz yargılamadır” dedi.

“YARGISIZ İNFAZLARIN HESABINI KİM VERECEK?”

Yargılama sürecine ilişkin sorular yönelten Ferhatoğlu, “Eğer yarın bu insanların suçsuz olduğu ortaya çıkarsa, yaşatılan bu yargısız infazların hesabını kim verecek?” diye sordu. Açıklamada, tutuklamaların yalnızca bireylere değil, seçmen iradesine yönelik bir müdahale olduğu vurgulandı.

“ADALET SAĞLANANA KADAR SUSMAYACAĞIZ”

Ferhatoğlu, taleplerinin net olduğunu belirterek, Hasan Mutlu ve tüm tutuklu belediye yöneticilerinin serbest bırakılmasını, sürecin adil ve şeffaf biçimde yürütülmesini istedi. “Adalet sağlanana kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız” diyen Ferhatoğlu, konuşmasını “Adalet kazanacak, demokrasi kazanacak” sözleriyle tamamladı.

Basın açıklamasının ardından, Demirkapı Caddesi sonunda başlayan yürüyüş, sloganlar ve alkışlar eşliğinde tamamlandı.