İlk yapay kalp naklini gerçekleştirdi: Dr. Gürsoy, kalp sağlığını anlattı

10 yıl önce Almanya’da ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren ve 2019 yılında “Yılın Doktoru” seçilen kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Nürnberg’de vatandaşları kalp sağlığı konusunda bilgilendirdi. Etkinlik, DİTİB Nürnberg Eyüp Sultan Camii toplantı salonunda düzenlendi. Gürsoy’a toplantıda Mögeldorf Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi Genel Müdürü Can Şentürk eşlik etti.

Konuşmasında kişisel yaşam öyküsüne de değinen Gürsoy, Almanya’da bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve babasını küçük yaşta kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle kaybettiğini anlattı. Son yıllarda kalp hastalıklarının arttığına dikkat çeken Gürsoy, erken teşhisin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Babasının mide rahatsızlığı şüphesiyle doktora götürdüklerinde aslında kalp sorunuyla karşılaştıklarını aktaran ve kalp rahatsızlığı olanların karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyleyen Gürsoy, “Sadece kriz anında değil, kendinizi iyi hissettiğinizde de düzenli kontrollerinizi yaptırmalısınız” ifadelerini kullandı. Sağlıklı yaşam için beslenmeye ve düzenli hareket etmeye dikkat edilmesi gerektiğini de belirtti.

Kadınlara yönelik uyarılarda da bulunan Gürsoy, baş dönmesi, çene, sırt ve göğüs ağrılarının kalp krizi belirtisi olabileceğini hatırlatarak, şüpheli durumlarda acil sağlık hizmetlerine başvurulması gerektiğini söyledi. Almanya’da kadınlara yönelik ambulans hizmetlerinin aktif olduğunu da vurguladı.

Almanya’daki sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürsoy, hekimlerin yoğunluk nedeniyle hastalara yeterli zaman ayıramadığını belirterek, tansiyon ve kolesterol ilaçlarının düzenli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Yapay kalbin, kalp naklinin mümkün olmadığı durumlarda son seçeneklerden biri olduğunu ifade eden Gürsoy, organ bağışındaki yetersizlik nedeniyle bu alandaki çalışmaların giderek önem kazandığını söyledi. Pandemi sürecinde kalp hastalıklarının artışına ilişkin soruya ise, aşıların kalp hastalıklarını artırdığına dair kesin bir bilimsel veri bulunmadığını belirtti.

Konuşmasını sağlıklı yaşam çağrısıyla tamamlayan Gürsoy, “Uzun ve kaliteli bir yaşam için beslenmeye, harekete ve düzenli kontrollerinize önem verin” dedi.