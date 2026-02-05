Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti

Fenerbahçe'nin Kante transferi sonrası Sadettin Saran'ın Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesinin yankıları sürüyor. Yemeksepeti'nin eski sahibi Trabzonsporlu milyarder iş adamı Nevzat Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Bordo-mavili kulüpte bir dönem yöneticilik yapan Aydın, taraftarın başkanlık ısrarını ''Benim Başkan olmamın Trabzonspor'a faydası olacağını hissettiğim an taşın altına elimi koyarım ama bu durumdan çok uzaktayız'' ifadelerini kullanarak reddetti.

Nevzat Aydın'ın yaptığı paylaşım

FENERBAHÇE'YE SAVAŞ AÇTI

Nevzat Aydın, ayrıca Kante transferi sonrası gündem yaratan Erdoğan'a teşekkür mesajına da gönderme yaptığı açıklama ile adeta Fenerbahçe'ye savaş açtı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi sonrası gerçekleşmişti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran daha sonra Sarı - Lacivertlilerin resmi hesabından Erdoğan'a dikkat çeken bir teşekkür mesajı yayınlamıştı.

Aydın bu konuyla alakalı, ''Ben transfer için Cumhurbaşkanı'nı veya bakanları arayamam'' yorumunu yaptı.

Nevzat Aydın'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

''Arkadaşlar, görüyorum ve okuyorum yazdıklarınızı. Bugünlerde benim Trabzonspor Başkanı olmamla ilgili yine bir teveccüh başlamış; ancak aynen daha önce ifade ettiğim yerde ve durumdayım. Benim Başkan olmamın Trabzonspor'a faydası olacağını hissettiğim an taşın altına elimi koyarım ama bu durumdan çok uzaktayız.

Ben transfer için Cumhurbaşkanı'nı veya bakanları arayamam, devletten arazi arsa tahsisi için uğraşamam, borsa tarafında sermaye artırımı kurgulayıp yatırımcıları mağdur etme pahasına kulübe kaynak bulamam, oyunculara limite takıldığımdan açıktan para ödeyemem, benden sonra 'tufan' kafası ile şampiyon olabilmek için deli gibi borçlanamam vs.

Yanlış anlamayın bunları herkes yapıyor diye demiyorum ve hatta yapan Başkanlara da pek bir serzenişim yok - dünkü Fenerbahçe tweetim daha çok Fenerbahçe'nin ağzından düşürmediği 'yapı' ve bize yaptığı 'hükümetin takımı' göndermelerineydi. Türk Futbolu'nun geldiği durum çerçevesinde hepsi iyi niyetle ellerinden geleni yapıyorlar kulüpleri için. Ayrıca Trabzonspor Başkanı arkadaşım sevgili Ertuğrul Doğan'a da desteğim aynen devam ediyor. Giydiği gerçekten 'Ateşten Gömlek''

Nevzat Aydın, N'Golo Kante transferindeki şaşkınlığını dile getirmişti

''TRANSFERLERİ DE Mİ CUMHURBAŞKANI YAPIYOR ARTIK''

Nevzat Aydın, N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası yine sosyal medya hesabından, ''Transferleri de mi Cumhurbaşkanı yapıyor artık. Harika ya. Başkan olsam yemin ediyorum aklıma gelmez, gelse de utanırım ülkenin Cumhurbaşkanı’na böyle bir konuda gitmeye. Bir de bizim memleketi Trabzon olan bakanların şampiyonluğa sevinmesine laf ediyorlardı. İnanılmaz'' ifadelerini kullanmıştı.