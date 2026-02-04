Kante transferi altından Erdoğan çıktı: Sadettin Saran teşekkür etti

Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli orta saha oyuncularından N’Golo Kanté’nin transferini resmen tamamladığını duyurdu.

Sarı - Lacivertlilerin Başkanı Sadettin Saran, sürecin başarıyla sonuçlanmasında verilen destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Transferde sıkıntı çıkaran Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'la anlaşmada Erdoğan'ın desteğine dikkat çekilen açıklamada Başkan Saran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri önemli destekler dolayısıyla teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Taraftarın inancı ve desteğinin süreç boyunca en büyük motivasyon kaynağı olduğu belirtildi ve “Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız” sözleriyle birlik mesajı verildi.

FİLM GİBİ TRANSFER HİKAYESİ

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı N’Golo Kante’yi kadrosuna katma süreci, yalnızca sportif değil, diplomatik ve bürokratik engellerle dolu bir hikayeye dönüştü.

Fenerbahçe dün öğle saatlerinde transferin gerçekleşmediğini duyurdu.

Fenerbahçe Kante transferini bildirdi: İmzalar atıldı

Ancak gece yarısı Sarı - Lacivertlilerden bir açıklama daha geldi ve transfer açıklandı.

TRANSFERDE NELER YAŞANDI?

Ronaldo - Benzema etkisi: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema’nın Al-Hilal’e transferini engellemeye çalıştı. Ancak Benzema kısa süre sonra Al-Hilal’e geçti.

Al-Ittihad’ın planları: Benzema’nın ayrılığı sonrası Al-Ittihad, En-Nesyri transferini gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Kante’nin yerine Gustavo düşünülse de bu transfer olmadı.

Teknik Direktör onay vermedi: Al-Ittihad hocası Conceiçao, Kante’nin gönderilmesine karşı çıktı. Ancak En-Nesyri takasıyla ikna edildi.

Federasyon engeli: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, “futbol elçisi” olan Kante’nin ülke dışına çıkmasına razı olmadı. Uzun görüşmeler sonrası ikna edildi.

FIFA sistemi krizi: Fenerbahçe evrakları FIFA sistemine yüklerken sistem çöktü. Yeniden yükleme sonrası sorun çözüldü.

Al-Ittihad skandalı: En-Nesyri’nin evrakları yanlış yüklendi, transfer onaylanmadı. Ek süre talep edildi, kabul edildi. Ancak ikinci kez de yanlış yükleme yapıldı.

Kante’nin dilekçesi: Kante şahsi dilekçe ile ek süre talep etti, bu kez reddedildi.

Fenerbahçe’nin açıklaması: Fenerbahçe resmi hesabından transferin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.

Kante’nin resti: Evrakların kasten yanlış yüklendiğini söyleyen Kante, Al-Ittihad’da antrenmanlara çıkmayacağını bildirdi.

Erdoğan devreye girdi: Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Erdoğan'ın devreye girmesiyle Kante transferi sonuçlandı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Sadettin Saran