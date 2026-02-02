Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı

Rusya’nın Moskova kentinde bulunan ve ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan Domodedovo Havalimanı’nın satış süreci tamamlandı. Kritik varlıklarda sahipliğin yabancı ülke vatandaşlığına kapalı olması gerekçesiyle el konulan havalimanı, Türk vatandaşlığı da bulunan Dmitry Kamenshchik’e aitti. Gerçekleştirilen ihale sonucunda Şeremetyevo Havalimanı’nın ana şirketi olan OOO Perspektiva'ya devredildi.

Yakın zamana kadar özel mülkiyette bulunan Domodedovo, mahkeme kararıyla devlet mülkiyetine geçtikten sonra satışa çıkarılmıştı. İlk olarak 132,2 milyar ruble başlangıç fiyatıyla vitrine çıkan havalimanı, bu ihalede alıcı bulamadı. Tekrarlanan ve Hollanda usulü yapılan açık artırmada fiyat yüzde 50 düşürüldü. İhale 66,1 milyar ruble bedelle sonuçlandı.

Rusya'da çok sayıda havalimanı uçuşlara kapatıldı

İhaleye, Vnukovo Havalimanı’nın bağlı ortaklığı olan “Moskova Uluslararası Havalimanı” da başvuruda bulundu. Ancak en yüksek teklifi veren OOO Perspektiva, Domodedovo’nun yeni sahibi oldu. Satış sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

LÜKS YATIYLA MUĞLA'YA GELDİ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Domodedovo Havalimanı, daha önce Rusya’nın en zengin iş insanlarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan Dmitry Kamenshchik’e aitti. Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra, sahibi olduğu 140 metrelik ve 400 milyon dolar değerindeki ultra lüks Flying Fox yatıyla Muğla kıyılarına gelmesi de dikkat çekmişti.

HAVALİMANINA EL KONULMUŞTU

Havalimanının işletmecisi konumundaki DME Holding’in hisseleri, Rusya Başsavcılığı’nın açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla devlet gelirine geçirilmişti. Davada, stratejik öneme sahip havalimanının yabancı ülke vatandaşlığı bulunan kişiler tarafından yönetildiği ve Rus mevzuatının ihlal edildiği iddia edilmişti.