Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı

Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Rus iş insanı Dmitry Kamenshchik’ten alınan Moskova Domodedovo Havalimanı, ihalede yarı fiyatına satılarak en yakın rakibi Şeremetyevo Havalimanı’nın ana şirketine devredildi. Türk vatandaşlığı da bulunan Kamenshchik, Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra lüks yatıyla Türkiye'ye gelmişti.

Rusya’nın Moskova kentinde bulunan ve ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan Domodedovo Havalimanı’nın satış süreci tamamlandı. Kritik varlıklarda sahipliğin yabancı ülke vatandaşlığına kapalı olması gerekçesiyle el konulan havalimanı, Türk vatandaşlığı da bulunan Dmitry Kamenshchik’e aitti. Gerçekleştirilen ihale sonucunda Şeremetyevo Havalimanı’nın ana şirketi olan OOO Perspektiva'ya devredildi.

Yakın zamana kadar özel mülkiyette bulunan Domodedovo, mahkeme kararıyla devlet mülkiyetine geçtikten sonra satışa çıkarılmıştı. İlk olarak 132,2 milyar ruble başlangıç fiyatıyla vitrine çıkan havalimanı, bu ihalede alıcı bulamadı. Tekrarlanan ve Hollanda usulü yapılan açık artırmada fiyat yüzde 50 düşürüldü. İhale 66,1 milyar ruble bedelle sonuçlandı.

domodedovo.jpg

Rusya'da çok sayıda havalimanı uçuşlara kapatıldıRusya'da çok sayıda havalimanı uçuşlara kapatıldı

İhaleye, Vnukovo Havalimanı’nın bağlı ortaklığı olan “Moskova Uluslararası Havalimanı” da başvuruda bulundu. Ancak en yüksek teklifi veren OOO Perspektiva, Domodedovo’nun yeni sahibi oldu. Satış sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

domodedovo2-jpg.jpg

LÜKS YATIYLA MUĞLA'YA GELDİ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Domodedovo Havalimanı, daha önce Rusya’nın en zengin iş insanlarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan Dmitry Kamenshchik’e aitti. Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra, sahibi olduğu 140 metrelik ve 400 milyon dolar değerindeki ultra lüks Flying Fox yatıyla Muğla kıyılarına gelmesi de dikkat çekmişti.

domodedovo2.jpg

HAVALİMANINA EL KONULMUŞTU

Havalimanının işletmecisi konumundaki DME Holding’in hisseleri, Rusya Başsavcılığı’nın açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla devlet gelirine geçirilmişti. Davada, stratejik öneme sahip havalimanının yabancı ülke vatandaşlığı bulunan kişiler tarafından yönetildiği ve Rus mevzuatının ihlal edildiği iddia edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Ekonomi
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Audi Q5 modeli Türkiye'de satılacak mı? Genel Müdür Kerem Güven açıkladı
Audi Q5 modeli Türkiye'de satılacak mı? Genel Müdür Kerem Güven açıkladı