AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, 20 bin liralık emekli maaşına gelen eleştirilere yanıt verdi.
Akbaşoğlu, 'bütçe elverdiği' sürece emeklilerin yanında olacaklarını söyleyip Gabar'daki 'petrole' dikkat çekti.
"GABAR'DAKİ PETROL EMEKLİYE REFAH PAYI OLACAK" DEDİ
Akbaşoğlu, şunları ifade etti:
"Özellikle milli ve yerli enerji hamlemizde 10 milyarlarca dolar dışarı verdiğimiz paranın şu an terörden temizlediğimiz Gabar'da 80.000 varilin üzerinde günlük gravitesi yüksek petrol arzıyla ve doğalgaz 710 milyar metreküp doğalgazımızın hanelerimize ulaşmasıyla ve hakikaten bu konudaki kaynakların ortaya çıkmasıyla burada dışarıya gidecek bütün o meblağının bütçenin devletimizin cebinde kalarak başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah seviyesini artırıcı, refah farkı olarak bunları onlara ulaştırıcı bir misyonu, bir fonksiyonu da icra edeceğiz.
Akbaşoğlu, emeklileri de enflasyona 'ezdirmediklerini' iddia edip şöyle konuştu:
"Bu noktada da kesinlikle durumlarının daha iyileşmesi, başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerinin refah seviyesini arttırıcı, alım gücünü arttırıcı bir politika ortaya koymanın çabası içerisindeyiz.”
Emeklilere ayar veren vekil AKP'ye geçmeden önce farklı düşünüyormuş! 7 önerge ve teklife imza atmış
Öte yandan Akbaşoğlu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de şunları söyledi:
“Terör örgütleriyle Kürt kardeşlerimizi, terör örgütleriyle Arap kardeşlerimizi, terör örgütleriyle Türkmen kardeşlerimizi aynı kefeye koymak ancak ve ancak siyonizmin ve emperyalizmin ekmeğine yağ sürmektir. Hiç kimsenin böyle bir duruş sergilememesi gerekmektedir.”