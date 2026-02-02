AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, 20 bin liralık emekli maaşına gelen eleştirilere yanıt verdi.

Akbaşoğlu, 'bütçe elverdiği' sürece emeklilerin yanında olacaklarını söyleyip Gabar'daki 'petrole' dikkat çekti.

Akbaşoğlu, şunları ifade etti:

"Özellikle milli ve yerli enerji hamlemizde 10 milyarlarca dolar dışarı verdiğimiz paranın şu an terörden temizlediğimiz Gabar'da 80.000 varilin üzerinde günlük gravitesi yüksek petrol arzıyla ve doğalgaz 710 milyar metreküp doğalgazımızın hanelerimize ulaşmasıyla ve hakikaten bu konudaki kaynakların ortaya çıkmasıyla burada dışarıya gidecek bütün o meblağının bütçenin devletimizin cebinde kalarak başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah seviyesini artırıcı, refah farkı olarak bunları onlara ulaştırıcı bir misyonu, bir fonksiyonu da icra edeceğiz.