2023 seçimlerinde CHP’den Mersin milletvekilli seçilen ve geçtiğimiz ay istifa ederek AKP’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, yeni partisinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘başkomutan’ diyerek topuk selamı verdiği bir törenle rozetini takmıştı. Çakır geçtiğimiz gün ise eski partisi CHP’yi emekli maaşlarına dair çalışmaları üzerinden hedef almıştı.

CHP’ye “Efendim 20 bin lira ne? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar” diyen Çakır’ın emeklilere yönelik sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çakır açıklamasında “Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!” demişti.

Erdoğan'a topuk selamı veren taze AKP'liden emeklileri çıldırtacak sözler!

AKP'YE GEÇMEDEN ÖNCE FARKLI DÜŞÜNÜYORMUŞ

Çakır’ın milletvekili seçildiği 2023 yılından AKP’ye geçtiği tarihe kadar emekliler için CHP’nin verdiği altı araştırma önergesine ve bir kanun teklifine imza attığı ortaya çıktı.

Çakır milletvekili seçildiği 14 Mayıs 2023’ten sadece iki ay sonra 17 Temmuz 2023’te CHP’li vekillerin verdiği “Emeklilerin yaşadığı sorunların incelenerek yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesine” imza attı.

İmzasının üzerinden bir ay geçmeden ise 8 Ağustos 2023 tarihinde bu defa aynı amaçla verilen bir diğer önergeye daha imza attı. 23 Ocak 2024’te de benzer bir önergeye imza atan Çakır, 26 Ocak 2024’te ise bu defa emeklilerin barınma sorunlarına yönelik Meclis araştırma açılması için verilen önergeye imza attı.

Çakır ayrıca 2 Şubat 2024’te Meclis’te Emekli vatandaşların ekonomik sorunlarının görüşülmesi ve çözüm üretilmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin bir önergeye de imza attı.

AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'dan Erdoğan'a ikinci topuk selamı: Bu kez fotoğrafına

5 Temmuz 2024’te ise Çakır bu defa Emeklilerin maaş farklılıklarının giderilmesi için intibak düzenlemesi yapılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeye imza attı.

25 Ekim 2024’te ise Mevcut emeklilik sisteminde yaşanan sorunların tüm yönleriyle incelenerek mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeyi imzaladı.

Çakır Haziran 2025’te ise en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için verilen CHP’nin kanun teklifini imzaladı.