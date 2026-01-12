AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır'dan Erdoğan'a ikinci topuk selamı: Bu kez fotoğrafına

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katıldı.

Çakır'ın AKP Grup Toplantısı'nda düzenlenen törende Erdoğan hakkında düzdüğü övgüler ve verdiği selam, AKP içinden bile tepkilere yol açmıştı.

Erdoğan'a topuk selamına AKP içinden tepki! Arınç'tan 'yalaka' eleştirisi: Eskiler 'tabasbus' derdi

BU SEFER ERDOĞAN'IN RESMİNE SELAM DURDU

CHP'lilerin oylarıyla milletvekili olduktan sonra AKP'ye geçen Çakır, bu sefer Erdoğan'ın resmine selam durdu.

Memleketi Mersin'de düzenlenen AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Çakır, “Mersin’de ilk seçimde göreceksiniz, AK Parti açık ara birinci olacak” iddiasında bulundu.

Bir kez daha Erdoğan'a övgülerde sınır tanımayan Çakır, salonda bulunan Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak asker selamı verdi.

ÇAKIR, GRUP TOPLANTISINDA NE DEDİ?

Hasan Ufuk Çakır'ın AKP Grup Toplantısı'nda söyledikleri ve hareketleri gündem olmuştu.

Son Dakika | Erdoğan AKP'ye geçen vekillere rozetlerini taktı

Çakır, rozetini almasının ardından yaptığı konuşmada "İki büyük kumandan var biri Atatürk diğeri Erdoğan" diyerek Erdoğan'a selam durdu.