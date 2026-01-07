Son Dakika | Erdoğan AKP'ye geçen vekillere rozetlerini taktı

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde "Millet İttifakı" çatısı altında CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren 3 milletvekili bugün resmen AKP'ye katıldı. Üç vekil Erdoğan'ın yaptığı grup toplantısının ardından rozetleri Erdoğan tarafından takılarak resmen AKP'li oldu.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Grup toplantısının sonunda yeni vekil katılımları oldu. Toplantıda CHP'den ihracının istenmesi üzerine istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olan İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'ya Erdoğan tarafından rozet takıldı.

İKİ BAŞKUMANDAN VAR BİRİ ATARTÜRK BİRİ ERDOĞAN DEDİ ERDOĞAN'A TOPUK SELAMI VERDİ

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Hasan Ufuk Çakır, rozetini almasının ardından yaptığı konuşmada 'İki büyük kumandan var biri Atatürk diğeri Erdoğan' diyerek Erdoğan'a selam durdu.

HASAN UFUK ÇAKIR

ÜÇ VEKİLE DE ERDOĞAN'IN İMZALI TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

AKP'ye geçen vekillere rozetin yanı sıra Erdoğan'ın imzalı tablosu hediye edildi.

İrfan Karatutlu