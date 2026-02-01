Erdoğan'a topuk selamı veren taze AKP'liden emeklileri çıldırtacak sözler!

Yayınlanma:
CHP'den ihraç edilmek üzereyken istifa edip Erdoğan'a topuk selamı vererek AKP'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasının eleştirenleri hedef aldı: "Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun!"

Son genel seçimlerde Mersin'den CHP milletvekili seçilen, hakkında çıkan haberler sonrasında parti politikalarına aykırı sözleri iktidar medyasına çıkarak sarf eden Hasan Ufuk Çakır yine gündemde.

7 Ocak'ta Erdoğan'a topuk selamı verip AKP'ye katılan Çakır, bu defa emekli maaşının 20 bin olmasını eleştirenleri hedef aldı. Mersin'de katıldığı bir etkinlikte açlık sınırının altındaki emekli aylıklarını eleştirenlere, "Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun" diyerek tepki gösteren Çakır, sözlerinin devamında yine Erdoğan'a selam gönderdi.

"Efendim 20 bin lira ney? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar.

Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz?
Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

