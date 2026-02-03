Fenerbahçe'ye transferi olmayınca Al Ittihad'a rest çekti: N'Golo Kante'den flaş karar

Fenerbahçe'ye transferi olmayınca Al Ittihad'a rest çekti: N'Golo Kante'den flaş karar
Yayınlanma:
N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmemesi sonrası kulübü Al Ittihad'a rest çekti. Fransız futbolcu, transfer olamaması halinde Suudi Arabistan ekibi ile olan sözleşmesinin feshedilmesini talep edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek için uğraştığı N'Golo Kante transferinde sorun çıktı.
Sarı-lacivertiler, Al Ittihad'ın hatalı bilgi girmesinden dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

N'GOLO KANTE REST ÇEKTİ

Fransız yıldız N'Golo Kante, yaşanan olay sonrası kulübü Al Ittihad'a rest çekti.
Nijerya basınından gazeteci Buchi Laba'nın haberine göre; N'Golo Kante, Fenerbahçe'ye transfer olamaması durumunda formasını giydiği Al Ittihad ile olan sözleşmesinin feshedilmesini talep edecek.
Ayrıca Kante'nin, Türkiye'ye transferinin doğru bir şekilde teyit etmek için Suudi futbol yetkililerine mektup yazdığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

''NE YAZIK Kİ SONUÇLANDIRILAMAMIŞTIR''

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

''HAYAL KIRIKLIĞINI ANLIYORUZ''

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

