Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu N'Golo Kante transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübü Al Ittihad ile anlaşma sağlamıştı.

Uzun süredir gündemde olan bu transferin, Suudi Arabistan’da transfer sezonunun son gününde yaşanan teknik aksaklık sebebiyle sonuçlanamadığı öğrenildi.

FIFA SİSTEMİ ÇÖKTÜ: ARIZA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe’nin transfer için gerekli belgeleri FIFA’nın sistemine yüklediği sırada program çöktü.

Yaşanan aksaklık sonrası FIFA, kulüplere belge sunumu için ek süre tanıdı.

İSTANBUL'DAN MÜDAHALE ETTİ

Sarı-lacivertliler, İstanbul'dan FIFA yetkilileri ile iletişime geçti.

Fenerbahçe devreye girerek belgeleri yükledi.

Bu gelişme sonrası transferin kısa süre içinde tamamlanması beklenirken, tüm belgelerin eksiksiz şekilde yüklendiği ve yalnızca federasyondan gelecek onayın beklendiği aktarıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yağız Sabuncuğlu'nun aktardığı bilgilere göre; N'Golo Kante, Suudi Pro Lig yönetimine dilekçe yazdı ve Fenerbahçe'nin belgeleri sisteme zamanında girdiğini söyleyip transfere izin verilmesini talep etti.

Federasyonu ikna etmek için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

KANTE TRANSFERİNİN DETAYLARI

Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen N'Golo Kante, sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

EN NESYRI AL ITTIHAD'A

İki kulüp arasında yapılan takas anlaşmasında ise Youssef En Nesyri'nin de Al Ittihad'a transfer olacağı aktarıldı.

28 yaşındaki forvetin, Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema'nın boşluğunu doldurmak üzere Suudi Arabistan ekibine imza atacağı belirtildi.