Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi

Fenerbahçe'de N'Golo Kante şoku yaşanıyor!

Sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile N'Golo Kante ve En-Nesyri'nin takasını kapsayan transfer sürecinin gerçekleşmediğini resmen açıkladı.

N'GOLO KANTE TRANSFERİ İPTAL OLDU

Bu gelişme sonrası N'Golo Kante transferi iptal oldu.

Fenerbahçe, transferin iptaline giden sürece dair açıklamada bulundu.

Taraftarlar, yaşanan olayı 'skandal' olarak yorumladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir.

''DOĞRU VE TAM ŞEKİLDE SİSTEME YÜKLENMİŞTİR''

Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır.

''NE YAZIK Kİ SONUÇLANDIRILAMAMIŞTIR''

Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü''