Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?

Egzersiz, sağlığımıza özen göstermenin tartışılmaz en önemli bir parçası. Fiziksel ve zihinsel sağlığımızı korumak için kendimize verdiğimiz en güzel ve en etkili hediye, tartışmasız bildiğimiz en kolay egzersiz türlerinden biri "yürüyüş" olurdu. Uygulaması kolay ve özel ekipman gerektirme, neredeyse her programa sığdırılabilir.

Kilo kontrolü söz konusu olduğunda yürüyüş, gerçek bir kurtarıcı gibi imdadımıza yetişir. Kalori yakmaktan stresi dizginlemeye, metabolizmayı canlandırmaktan kasları sıkılaştırmaya kadar ne ararsan var...

Kilo verme yolculuğunda olanlar da hızlı yürüyüşlerden büyük fayda sağlar. Ancak çoğumuz tarafından merak edilen ve sıkça sorulan bir soru kafamızı kurcalamıyor değil: Daha fazla kilo vermek için aç karnına mı yoksa yemekten sonra mı yürüyüş?

Sabahları aç karnına koşmanın yağ yakmanın ve kiloyu kontrol etmenin etkili bir yolu olduğuna uzun zamandır inanılıyor ancak bu tamamen doğru değil. Aslında, yemekten sonra yürüyüş yapmak gibi çok daha etkili yöntemler var .

Birçok kişi doyurucu öğünlerden sonra yürüyüşe çıkarken diğerleri daha fazla kalori yakacağını düşünerek aç karnıyla yürümeyi tercih eder. Eğer siz de hiç kilo vermek için hangi yürüyüşün daha etkili olduğunu merak ettiyseniz – aç mide mi yoksa yemek sonrası mı – bu kafa karışıklığı kesinlikle gerçek. Her iki yürüyüş türü de kalori yakmaya ve kilo vermeye yardımcı olur, peki hangisi daha iyi? Sağlık uzmanlarından duyalım:

AÇ KARNINA YÜRÜMEK veya KOŞMAK

Yemekten sonra tempolu bir yürüyüş yapmak, günlük rutininizin bir parçası değilse garip veya alışılmadık gelebilir ancak düşündüğünüzden daha etkili olabilir.

Aç kardiyo, yani mide boşken yürümek genellikle sabah kahvaltıdan önce yapılır. Oruçlu yürüyüşün glikoz enerjisi yerine depolanmış yağı yaktığı fikrinin gerekçesi, vücudunuzun uzun süredir yiyecek tüketmemiş olması ve vücudunuzda depolanan yağı enerji kaynağı olarak kullanmasıdır.

Bazı çalışmalara göre, oruçlu kardiyo, tam tersine, egzersiz sırasında yakılan yağ miktarını biraz artırabilir. Ayrıca, hızlı yürüyememek herkese uygun değil, özellikle baş dönmesi yaşayan, çok yorgun hisseden veya yemek yemediğinde kolayca sinirlenen kişilerde.

YEMEK SONRASI YÜRÜYÜŞ

Özellikle akşam yemeği sonrası yürüyüşler, sundukları çok sayıda sağlık faydası nedeniyle popüler oldu. Bir öğün sonrası hafif koşullarda yürümek sindirim süreçlerini kolaylaştırabilir, şeker seviyesini normalleştirebilir ve şişkinliği ortadan kaldırabilir. Kilo kaybı faktörüne bakıldığında, yemekten sonraki yürüyüşler, genellikle büyük bir öğün yedikten sonra ortaya çıkan kan şekeri ve insülinin ani yükselişini önlemeye yardımcı olur. Bu da vücudunuzun daha az yağ depolaması demek.

Yemekten sonra yürümek egzersiz sırasında daha az yağ yakmaya yol açabilir ancak kan şekeri seviyelerinin ve sindirimin daha iyi düzenlenmesi açısından metabolik faydaları çok daha yüksek olduğundan uzun vadeli kilo kaybına katkıda bulunabilir.

Yemekten sonra yürüyüş yapmak metabolizma ve sindirim sağlığı için oldukça faydalı. Bu tür fiziksel aktivite sayesinde, yemek sırasında tüketilen glikoz egzersiz yapmak için kullanıldığı için glikoz, iltihaplanma ve şişlik daha iyi kontrol altına alınır. Aç karnına koşmak ise yağ yakımına yardımcı olur ancak baş dönmesi veya yorgunluğa da yol açabilir.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından yayımlanan bir çalışma, yemek sonrası 10-15 dakikalık yürüyüşün insülin hassasiyeti ve metabolik durumları da iyileştirebileceğini doğruluyor. Zamanla, özellikle tip 2 diyabet veya insülin direnci olan bireyler arasında daha verimli kilo kontrolü sağlanabilir.

SÖZÜN ÖZÜ:

Yemekten önce yürümek depolanmış yağ yakmakla ilişkili ve kilo kaybını destekliyor. Öte yandan, daha iyi sindirim, kan şekeri seviyeleri kontrolü ve uzun vadeli sağlık için harika bir seçim yemeklerden sonra yürümektir. Ancak herkese uyan tek bir çözüm yok.

Aslında, önemli olan düzenlilik. Yaşam tarzınıza uygun ve yürüyüşün düzenli bir yönüne uygun bir zamanı seçin. Kahvaltıdan önce sabah koşusu ya da akşam yemeğinden sonra rahatlatıcı bir yürüyüş olabilir sonuçta hareket ettiğiniz sürece doğru olanı yapıyorsunuz.

NE YAPMALISINIZ?

Bir aktiviteyi diğerine tercih etmek için öncelikle yaşam tarzınızı, hedeflerinizi ve sahip olduğunuz zamanı göz önünde bulundurmalısınız. Yemekten sonra yürümeyi tercih ederseniz birçok avantajdan faydalanabilirsiniz. Bunlardan biri, günlük yaşamlarında glikoz yükselmeleriyle kendini gösteren ve bu sorunla karşılaşan birçok insan için oldukça karmaşık olan kan şekerinin düzenlenmesidir. Ayrıca, daha kolay sindirim için ideal bir formüldür ve böylece yoğun çaba harcamadan genel metabolik iyilik halini elde etmenizi sağlar.

Özellikle günlük yaşamınızda spor yapma fırsatınızın tek yolu buysa aç karnına koşmak tamamen olumsuz bir durum değil. Aç karnına yapılan egzersizler yağ yakmak için ilgi çekici olabilir ancak vücudunuz buna alışkın değilse veya genellikle yapmıyorsanız ayrıca sizi sınırlayan bazı rahatsızlıklarınız varsa çeşitli yan etkileri olabilir. Bu nedenle, uygulamaya geçmeden önce, özel durumunuz için uygun olup olmadığını öğrenmek için bir uzmana danışmak iyi bir fikirdir.

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, vücudunuza ve zihninize iyi bakmak için düzenli egzersiz yapmak her zaman tavsiye ediliyor.