Fenerbahçe Kante transferini bildirdi: İmzalar atıldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

KANTE TRANSFERİ RESMİLEŞTİ

Sarı-lacivertlilerden TFF'ye yapılan bildirime göre Fransız orta sahayla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı. N'Golo Kante, 4 Şubat Çarşamba günü (Bugün) İstanbul'a gelecek.

EN NESYRI AL ITTIHAD'A GİDİYOR

Yapılan anlaşma gereğince Fenerbahçe, En Nesyri'nin sözleşmesini feshetti. Faslı futbolcu da Al Ittihad'ın yolunu tutacak.

BELGELER ZAMANINDA YÜKLENMEMİŞTİ

Taraflar arasında takas anlaşması yapılmış ancak belgeler sisteme zamanında yüklenemediği için imzalar atılamamıştı. Fenerbahçe yönetimi yaptığı açıklama ile transferin iptal olduğunu duyursa da işler değişti. N'Golo Kante'nin Al Ittihad'a rest çekmesi sonrası Araplar geri adım attı.

Fenerbahçe şu açıklamayı yapmıştı:

Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir.