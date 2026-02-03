Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ı çıldırtan futbolcuyu açıkladı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ı çıldırtan futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Jhon Duran'a dair konuşan Murat Zorlu, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın oyuncudan oldukça rahatsız olduğunu dile getirdi.

Son olarak Kocaelispor’u 2-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe’de Jhon Duran maç kadrosuna alınmadı.

ZENIT’E TRANSFER OLACAK

Teknik direktör Domenico Tedesco, ağrıları nedeniyle kadroya almadığını belirtirken oyuncunun Zenit’e transfer olması bekleniyor.

jhon-duran-622.webp

SADETTİN SARAN RAHATSIZ

Rus ekibiyle anlaşmaya varıldığı belirtilirken ilginç bir iddia gündeme geldi. Sports Digitale Youtube kanalında konuşan Murat Zorlu, Sadettin Saran’ın oyuncudan rahatsız olduğunu aktardı.

Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdilerFenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler

“OLACAK GİBİ DEĞİL”

Bir organizasyon çıkışında yaşanan olayı anlatan Murat Zorlu şu sözleri sarf etti:

Jhon Duran Sadettin Saran'ı çıldırtmış. 'Ben dayanamıyorum buna, ben bununla bu kadar ilgilendim ama olacak gibi değil' demiş. Toplu bir organizasyon yapılırken takımı otobüste 1-1,5 saat bekletmiş Jhon Duran. 'Ben gitmiştim size haber vermedim mi?' demiş.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Spor
Galatasaray'a döndükten 24 saat sonra gitti
Galatasaray'a döndükten 24 saat sonra gitti
Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler
Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler