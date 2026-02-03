Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ı çıldırtan futbolcuyu açıkladı

Son olarak Kocaelispor’u 2-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe’de Jhon Duran maç kadrosuna alınmadı.

ZENIT’E TRANSFER OLACAK

Teknik direktör Domenico Tedesco, ağrıları nedeniyle kadroya almadığını belirtirken oyuncunun Zenit’e transfer olması bekleniyor.

SADETTİN SARAN RAHATSIZ

Rus ekibiyle anlaşmaya varıldığı belirtilirken ilginç bir iddia gündeme geldi. Sports Digitale Youtube kanalında konuşan Murat Zorlu, Sadettin Saran’ın oyuncudan rahatsız olduğunu aktardı.

Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler

“OLACAK GİBİ DEĞİL”

Bir organizasyon çıkışında yaşanan olayı anlatan Murat Zorlu şu sözleri sarf etti:

Jhon Duran Sadettin Saran'ı çıldırtmış. 'Ben dayanamıyorum buna, ben bununla bu kadar ilgilendim ama olacak gibi değil' demiş. Toplu bir organizasyon yapılırken takımı otobüste 1-1,5 saat bekletmiş Jhon Duran. 'Ben gitmiştim size haber vermedim mi?' demiş.