Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiralık gönderdiği Adama Traore, kırmızı-siyahlı ekibe geri döndü. Adama Traore, Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanında da yer aldı.

​​​​​Kulüpten yapılan açıklamada “Kırmızı-karalarımızın sezon başında kadrosuna kattığı ve ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ula FC takımına kiralık olarak gönderdiği Adama Traore, takımımıza geri döndü” denildi.

17 MAÇTA 2 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Suudi Arabistan’da 17 maça çıkan Adama Traore, 2 gol ve 4 asist kaydetmeyi başardı.

Galatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddetti

LİGDE FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 9 Şubat Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.