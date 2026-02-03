Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler
Gençlerbirliği, Al-Ula'ya kiraladığı Adama Traore'yi geri çağırdı. Başkent ekibinin ligde sıradaki rakibi Fenerbahçe.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiralık gönderdiği Adama Traore, kırmızı-siyahlı ekibe geri döndü. Adama Traore, Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanında da yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada “Kırmızı-karalarımızın sezon başında kadrosuna kattığı ve ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ula FC takımına kiralık olarak gönderdiği Adama Traore, takımımıza geri döndü” denildi.
17 MAÇTA 2 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ
Suudi Arabistan’da 17 maça çıkan Adama Traore, 2 gol ve 4 asist kaydetmeyi başardı.
LİGDE FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAKLAR
Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 9 Şubat Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.