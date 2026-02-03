Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler

Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler
Yayınlanma:
Gençlerbirliği, Al-Ula'ya kiraladığı Adama Traore'yi geri çağırdı. Başkent ekibinin ligde sıradaki rakibi Fenerbahçe.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiralık gönderdiği Adama Traore, kırmızı-siyahlı ekibe geri döndü. Adama Traore, Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanında da yer aldı.

​​​​​Kulüpten yapılan açıklamada “Kırmızı-karalarımızın sezon başında kadrosuna kattığı ve ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ula FC takımına kiralık olarak gönderdiği Adama Traore, takımımıza geri döndü” denildi.

dsdc.jpg

17 MAÇTA 2 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Suudi Arabistan’da 17 maça çıkan Adama Traore, 2 gol ve 4 asist kaydetmeyi başardı.

Galatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddettiGalatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddetti

LİGDE FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 9 Şubat Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Spor
Galatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddetti
Galatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddetti
Amedspor yolladığı gibi İstanbul ekibiyle anlaştı
Amedspor yolladığı gibi İstanbul ekibiyle anlaştı