Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2-0 yendiği maç sonrası şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağına dair konuştu.

''YÜZDE 51...''

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı maça dikkat çekerek, ''Skoru cebine koydu ve şampiyonlukta Galatasaray kadar ben de varım dedi. Ben, Galatasaray maçını kaybetmeden dönerse yüzde 51 Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

''EN ZORLU 3 DEPLASMANDAN BİRİ''

Maça dair konuşan Rıdvan Dilmen, ''Maçtan önce Fenerbahçe'nin ligde kalan deplasman maçlarına baktığımız Kocaelispor deplasmanı en zorlu 3 deplasmanda biri olarak öne çıkıyordu. Trabzon ve Galatasaray da var.

Antalya'ya gidilecek ama oradan galibiyetle dönecektir. Bence Tedesco, böyle bir Kocaelispor beklemiyordu. Ederson müthiş bir top çıkardı. Maçın 1-1 olacağı gibi psikolojik üstünlüğü de ele verecektin'' dedi.

''BEN BÖYLE BEKLEMİYORDUM''

Konuşmasını sürdüren Dilmen, ''Tedesco gibi ben böyle beklemiyordum. Beklediğimin ötesinde çok sıkı bir Kocaelispor gördüm. Buradan üç puanla dönmek, önündeki 14 haftalık maraton için çok önemli.

2-0'ın mimarlarından biri olarak hocayı yazarım. Gerçekten muazzam maçı okudu. Alışılagelmişin dışında 2 tane önde çabuk oyuncuyu bırakıp uzatmalarda 7, 8 dakikayı böyle oynayayım dedi'' yorumunu yaptı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Galatasaray ve Fenerbahçe, ligde şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar 49 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-lacivertliler 49 puanla Galatasaray'ı takip ediyor.

İki takım, Süper Lig'de 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Bu derbi, şampiyonluk yolunda büyük bir önem arz edecek.