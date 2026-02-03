Rıdvan Dilmen Sadettin Saran'ın göndermesi gereken 2 ismi açıkladı

Rıdvan Dilmen Sadettin Saran'ın göndermesi gereken 2 ismi açıkladı
Yayınlanma:
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2-0 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, Jhon Duran ve En Nesyri'nin gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı Sports Digitale'de değerlendirdi.
Dilmen, Sadettin Saran yönetiminin göndermesi gereken 2 futbolcuyu açıkladı.

''İKİSİ DE GİTMELİ SIKILDIM ARTIK''

Jhon Duran ve En Nesyri'nin gönderilmesi gerektiğini belirten Dilmen, "Jhon Duran'ı ben artık unutmak istiyorum. En-Nesyri de ayrılmalı. Ben artık soru işareti forvetlerden sıkıldım Fenerbahçe'de. İkisi de gitmeli sıkıldım artık. Fenerbahçe'de son dönemde Dzeko dışında soru işareti olmayan forvet hatırlamıyorum." dedi.

''GALİBİYETİN MİMARI TEDESCO''

Maçı da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galibiyetin mimarı Tedesco bana göre, maçı çok iyi okudu. Özellikle de Gençlerbirliği maçıyla birlikte Fenerbahçe takımının da taraftarın coşkusunu göstermesi lazım. Kante muhtemelen geldi, o geldiğinde başka şeyler konuşuruz. En-Nesyri de bu akşam gidiyor büyük ihtimal" yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

