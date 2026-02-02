İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!

İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Küresel piyasalar gümüşte yaşanan tarihi türbülansı konuşuyor. İsviçreli bankacılık devi UBS, gümüş fiyatlarında dalgalanmaların, modern ticaret tarihinde neredeyse 50 yıldır görülmeyen bir oynaklığa işaret ettiğini duyurdu. Banka, fiyatların "cazip" hale gelmesi için daha derin bir geri çekilme gerekebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Gümüş fiyatlarında geçtiğimiz Cuma günü %26'lık sert düşüş ve %38'e varan gün içi dalgalanmalar kaydetti. İsviçreli bankacılık devi UBS, bu tablo için, modern ticaret tarihinde neredeyse 50 yıldır görülmeyen bir oynaklık olduğuna dikkati çekti.

UBS analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon tarafından yayımlanan rapora göre, gümüş piyasasındaki günlük fiyat değişimleri yarım asırdır tanık olunmamış bir seviyeye ulaştı. Satış dalgasından önceki günlerde de piyasanın "aşırı fiyat dalgalanmaları" gösterdiğine dikkat çeken banka, bu durumun gümüşün modern ticaret tarihindeki en uç hareketlerden biri olduğunu vurguladı.

OYNAKLIK %115'E FIRLADI

Piyasadaki sert fiyat hareketleri, oynaklık (volatilite) verilerinde de rekor artışları beraberinde getirdi:

VOLATİLİTE PATLAMASI

Satış öncesi yaklaşık %55 seviyesinde olan bir aylık tarihsel oynaklık %115’e, üç aylık oynaklık ise %78’e fırladı.

TEMİNAT ARTIŞI

Oynaklığın keskin yükselişi nedeniyle CME Group’un gümüş vadeli işlemleri için teminat gereksinimlerini artırdığı hatırlatıldı.

AŞIRI FİYATLAMA

Banka, bu şiddetli yeniden fiyatlandırmayı metalin aşırı başlangıç noktasına bağladı; gümüş fiyatları düzeltme öncesinde yıllık bazda %250 gibi devasa bir artış göstermişti.

"CAZİP HALE GELMESİ İÇİN DAHA DÜŞÜK FİYATLAR GEREKLİ"

Gümüşün ons başına 85 dolarlık uzun vadeli tahminlerine yakın işlem görmesine rağmen UBS, mevcut oynaklık ortamında temkinli bir duruş sergiliyor:

Banka, %60-120 aralığına çıkan oynaklık göz önüne alındığında, gümüşün yatırım için yeniden cazip hale gelmesi için daha düşük fiyatların görülmesi gerekebileceği uyarısında bulundu.

Uzun vadeli pozisyon almak için henüz erken olduğu görüşünü paylaşan UBS, yüksek opsiyon oynaklığının aşağı yönlü risklerin satılmasıyla getiri fırsatları sunabileceğini ancak bunun "çok yüksek risk toleransı" gerektirdiğini belirtti.

ÇÖKÜŞÜN ARKASINDAKİ MAKRO DİNAMİKLER

2024/05/28/altin-gumus-dolar3.jpg

Analizler, piyasadaki sert dönüşün sadece teknik değil, makro ekonomik gelişmelere de dayandığını gösteriyor.

Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı bir sonraki Fed başkanı olarak aday göstermesinin, daha önce piyasayı destekleyen risk endişelerini hafiflettiği ifade edildi.

ETF alımları ve spekülatif vadeli işlem pozisyonlarının geri çekilmesiyle güçlü geleneksel destek faktörlerinin zayıfladığına dikkat çekildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

