Gümüşteki çöküş tarihe geçti!

Gümüş piyasasında geçtiğimiz hafta yaşananlar, finans tarihine geçecek cinsten bir yıkıma sahne oldu.

Hafta başında 120 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeleyen gümüş, 30 Ocak tarihinde sert bir kırılma yaşayarak zirveden tepetaklak aşağı yuvarlandı.

BİR GÜNDE %30 KAYIP: REKORDAN SERT SATIŞA

Gümüşteki bu ani çöküşün rakamlarla ifadesi, piyasadaki paniğin boyutunu özetliyor:

TARİHİ DÜŞÜŞ

Fiyatlar bir gün içinde yüzde 30’a varan kayıpla 82,1 dolara geriledi.

DİP SEVİYE

Gün içinde fiyatlar 72,43 dolar seviyesini test etti.

TARİHE GEÇTİ

Bu düşüş, gümüşün günlük bazda tarihindeki en kötü ikinci kaybı olarak kayıtlara geçti.

NEDEN DÜŞTÜ?

Haftanın ilk günlerinde jeopolitik gerilimler ve Fed’in faiz indireceği beklentisiyle yükselen "güvenli liman" talebi, rüzgarın tersine dönmesiyle dağıldı.

Fed yönetimi için ismi geçen Kevin Warsh’ın şahin duruşu (faiz indirimi karşıtı), doların küresel ölçekte hızla güçlenmesine neden oldu.

Doların toparlanması, haftanın son iki işlem gününde başta gümüş olmak üzere değerli metallerde sert satışları tetikledi ve tüm kazanımlar geri verildi.

OYNAKLIK BİTMEDİ: "SERT HAREKETLER SÜREBİLİR"

Analistler, yüksek fiyatların tetiklediği kar realizasyonlarının düşüşü hızlandırdığını belirtiyor. Likiditenin sınırlı kalması ve piyasalardaki zayıf risk iştahı nedeniyle sert fiyat hareketlerinin henüz sona ermediği uyarısı yapılıyor.

Tüm bu yıkıma rağmen gümüş, Ocak ayını genel toplamda yaklaşık yüzde 17 kazançla kapatarak uzun vadeli yükseliş trendini şimdilik korumayı başardı.