Fenerbahçe Arabistan'dan vazgeçmiyor

Fenerbahçe’den Darwin Nunez hamlesi geldi.

Youssef En-Nesyri’nin Al-Ittihad’a transferinin ardından forvet arayışına giren Fenerbahçe, gözünü bir kez daha Suudi Arabistan’a çevirdi.

Sarı - Lacivertliler, yaz aylarında 53 milyon euro karşılığında Al Hilal’e transfer olan Uruguaylı golcü Darwin Nunez’i listesinde ilk sıraya aldı.

ARABİSTAN'DA TRANSFERE DEVAM

Kante konusunda Arabistan'da sıkıntı yaşayan Fenerbahçe yöneticileri bu kez de Nunez için hamle yaptı. Sarı Lacivertliler N’Golo Kante transferi için Suudi Arabistan’da bulunurken Darwin Nunez için de girişimde bulundu. Al Hilal’e sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu içeren teklif yapıldı. Al Hilal’in bu teklife sıcak baktığı, sürecin Nunez’in vereceği karara bağlı olduğu ifade ediliyor.

Nunez’in bu sezonki performansı:

Suudi Arabistan Ligi’nde 15 maçta forma giydi.

7 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.

26 yaşındaki forvet, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’nin En-Nesyri’nin ayrılığı sonrası hücum hattında oluşan boşluğu doldurmayı hedefliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Sarı - Lacivertliler hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında önemli bir gol silahına kavuşacak.