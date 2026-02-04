Fenerbahçe'nin Kocaelispor galibiyetinde "Hakan Safi" iddiası: "Çirkin" diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin deplasmanda aldığı Kocaelispor galibiyeti gündemdeki yerini koruyor. Kocaeli'de ortaya atılan bir iddia dikkat çekerken, gazeteci Hayrettin Albayrak bunun çirkin ve komik olduğunu belirtti.

Albayrak, Özgür Kocaeli'deki yazısında Kocaelispor'un biri net, biri direkten dönen, üçü de önemli olmak üzere beş pozisyonu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe gibi bir takıma karşı insanlar kaç tane pozisyon üretilmesini bekliyordu acaba? Ki rakip üç kere geldi, ikisini gol yaptı" yorumunu yaptı.

Hakem kararlarını eleştiren Albayrak, şöyle devam etti:

Selçuk İnan "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum" dedikten sonra verdi veriştirdi

"Maçları hakem kararları üzerinden okumayı sevmem ama Fenerbahçe maçında skandal kararlar vardı. Talisca’nın o el hareketini bizden biri Kadıköy’deki maçta yapsaydı, hakem tereddüt etmeden kırmızı kartı çıkartırdı. Hadi onu geçelim…

İlk golün ardından Alvarez’in Linetty’yi tahrik eden davranışı kesin ikinci sarı kart ve ihraçtı. Az sonra Skriniar’ın tribüne yönelik çirkin davranışı da doğrudan kırmızı kart gerektiriyordu. Fenerbahçe takımının ikinci yarıya 9 kişiyle başlaması gerekiyordu. Hakem de, VAR da hepsini seyretti. Bir düşünelim…1-0 gerideyiz, rakip iki kişi eksik. İkinci yarıda nasıl bir oyun olur, nasıl bir sonuç çıkardı?

Evet, Can Keleş’in ilk 11’de olmasına hepimiz şaşırdık. Hatta bu tercihi nedeniyle Selçuk Hoca’ya kızanlar da oldu. Ben, hocanın bir bildiği vardır diye düşündüm. Oyundan çıkarken Can protesto edildi. Sosyal medyada kendisine ve bu tercihi için Selçuk Hoca’ya veryansın edenler oldu. Katılmıyorum. Geçmiş haftalarda Can Keleş’in performansını ben de beğenmiyordum ama Fenerbahçe karşısında Selçuk Hoca’nın ondan istediği görevi yaptı. Ki Selçuk Hoca da maç sonunda bunu söyledi: “İstediğimi aldım.” Ben de gönderilmesi gerektiğini birçok kez yazdım ama Can Keleş, Fenerbahçe maçında ıslıklanmayı hak etmedi. Bunu da söylemek durumundayım."

HAKAN SAFİ İDDİASINA TEPKİ

Albayrak, maçtan sonra ortaya atılan Hakan Safi iddiasına da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kimileri de takımın Galatasaray maçında canını dişine takarak oynadığını, Fenerbahçe’ye ise zorluk çıkarmadığını falan yazmış. Bunun altındaki nedenin de Kocaelispor’a sponsor olan Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Safi olduğundan bahsedilmiş. Çirkin olduğu kadar komik. Bu yorumlara sadece güldüm. Aklı başında, futbolu bilen hiç kimse böyle bir yorum yapmaz. Kocaelispor her iki maçta da doğru oynadı, varını yoğunu ortaya koydu. Birini kazandı, diğerini kaybetti. Maçı izlemeden, neler olup bittiğini görmeden, sadece sonuca bakıp böyle bir yorumda bulunmak yanlış. Hakan Safi üzerinden sonucu okumak, imada bulunmak ise son derece çirkin."