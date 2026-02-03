Selçuk İnan "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum" dedikten sonra verdi veriştirdi

Kocaelispor, ligde aldığı Fenerbahçe yenilgisinden sonra Beşiktaş'la oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Selçuk İnan, Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Selçuk İnan'ın Fenerbahçe hasreti: Bir ilk peşinde

İnan, Çağdaş Kocaeli gazetesindeki habere göre şunları söyledi:

"Fenerbahçe karşısında kazanmaya yakın olan taraf bizdik. İyi oynadığımız bir maçtı ama şanssız bir şekilde kaybettik. Üzgünüz ancak bunu geride bırakmak zorundayız. Çünkü çok önemli bir Beşiktaş maçımız var. Beşiktaş önemli oyunculara sahip, güçlü bir takım. Bizi zorlu bir maç bekliyor. Sahamızda, seyircimizle birlikte avantajlı bir skor almak ve Beşiktaş’ı yenmek istiyoruz. Bu maç kupadaki kaderimizi büyük ölçüde belirleyecek."

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM AMA"

Selçuk İnan, Fenerbahçe maçındaki kararlarla ilgili olarak da "Hakemler hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama" dedikten sonra verdi veriştirdi. İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Tribünlere yapılan o hareketi kabul etmek mümkün değil, kabul edilemez. Hangi takımın oyuncusu olursa olsun bu bir saygısızlıktır. Aynı şekilde Alvarez’in yaptığı hareket de tahrik ediciydi ve sarı kart verilmeliydi. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum ama dün verilen kararlar hakemler adına utanılacak kararlardı. Buna vesile olanlar utanmalı.”

"ÖN TARAFI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Transferle ilgili bir soruya “Ön tarafı güçlendirmek istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var ancak transferin zorluğu bizi biraz bekletiyor. Limit açılırsa hücum hattına takviye yapmak isteriz” karşılığını veren İnan, sakat futbolcuların durumunu da "Jovanovic’in ne kadar süre bizimle olamayacağını şu an bilmiyoruz. Tedavi için Sırbistan’a gidecek. Gaziantep maçına yetişir mi net değil. Smolcic ise Beşiktaş maçında sahada olacak” dedi.