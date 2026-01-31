Selçuk İnan'ın Fenerbahçe hasreti: Bir ilk peşinde
Süper Lig'de Kocaelispor, pazartesi günü kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçta kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.
İnan, teknik direktörlük kariyerinde 3 farklı takım ile Fenerbahçe'ye rakip olduğu 5 maçı da kaybetti.
Selçuk İnan, saha kenarındaki ilk tecrübesini Kasımpaşa'da yaşadı. Lacivert beyazlı takım, İnan yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı tek maçı 5-1 kaybetti.
Kocaelispor'da Fenerbahçe maçına farklı hazırlık: Selçuk İnan duyurdu
İnan'ın geçen sezon çalıştırdığı Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı iki Süper Lig müsabakasından 3-1'lik skorlarla, bir Türkiye Kupası karşılaşmasından da 4-1 mağlup ayrıldı.
Kocaelispor ise ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı sarı-lacivertli ekibe 3-1 yenildi.
Selçuk İnan'ın görev yaptığı takımlar, Fenerbahçe'ye karşı kalesinde 18 gol görürken, rakip ağları 5 kez havalandırdı.
İNAN'IN 4 BÜYÜKLER KARNESİ
Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerinde "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 19 resmi maçta görev yaptı.
Fenerbahçe'ye rakip olarak çıktığı 5 maçta da yenilgi gören genç teknik adam, Trabzonspor karşısındaki müsabakalarda ise 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Takımlarının Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gören İnan, Galatasaray karşısında ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Kaynak:AA