"Avrupa mavrupa" diyerek geldiği yeri açıkladı: Çağdaş Atan'a son noktayı koydu

Konyaspor'da göreve başlarken "Hedef Avrupa" diyen teknik direktör Çağdaş Atan, takımın başında çıktığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremeyince topun ağzına geldi.

Konyaspor son 9 maçta aldığı sonuçlarla Süper Lig'de 19 puanla 14. sıraya kadar inerken, düşme hattının da dibine kadar yaklaştı.

"Avrupa da Avrupa" dedi takımı düşme hattıyla burun buruna getirdi

Yönetimin kararını Göztepe maçının sonrasına bıraktığı belirtiliyor.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yönetime yakınlığı ile bilinen gazeteci Recep Çınar ise Çağdaş Atan'a son noktayı koydu.

Recep Çınar, Konya Yenigün'deki yazısında Çağdaş Atan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"NET BİR ÇÖKÜŞ, TRAVMA HALİ"

Çınar'ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

Konyaspor içeresinde bulunduğu durumdan dolayı biraz sıkıntılı… Daha doğrusu bir teknik direktör krizi ile cebelleşip duruyor…

Recep Uçar gönderildikten sonra, geçiş dönemine uygun bir teknik adam olarak Çağdaş Atan fikri baskın çıktı ve şehrin takımı kendisine teslim edildi… Futbolun doğasına ters olan bir gürültü ile geldi, dereyi görmeden paçayı sıvadı ve iddialı cümleler kurarak, pansuman tedavi ile kendisine umut bağlayanların gazını aldı… “Avrupa mavrupa” diyerek!

Skora dayalı ülkelerde, özellikle de Konya gibi Anadolu şehirlerinde, bir strateji üzerinden değil de, günlük yaklaşımlar üzerinden bakıldığı için futbola, alınan her kötü sonuç size köprü, yol, su elektrik gibi dönmez… Nasıl döndüğünü Çağdaş Atan bugün yaşıyor… Çünkü, altını çizerek söylüyorum; futbol özelinde, daha doğrusu Anadolu şehirlerinde, o şehrin camiaları direk sonuca odaklıdır…

Avrupa’ya gidiş sözleri ile yola çıkan Çağdaş Atan’ın ne yaptığı değil, bundan sonra ne yapacağı tartışılıyorsa, ‘kurt elmanın içine girmiş’ demektir! Oynattığı futbol ile kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratan, dahası memnun etmeyen, en önemlisi de sonuç alamayan Çağdaş Atan, kadronun zenginleşmesine rağmen, koşullar kendisini ve Konyaspor’u nereye götürür? İyi yerlere götürmeyeceği aşikar…

Bu saatten sonra Çağdaş Atan'lı Konyaspor’un ya da Konyaspor ailesinin yüzü güler mi? “Görünen köy kılavuz ister mi?” meselesi… İşi zor değil, çok zor… Net bir çöküş var ortada, bir travma hali… Dolayısıyla, bir teknik adam olarak etkisini nasıl gösterecek? Sportif başarı ve alacağı iyi sonuçlarla, ama bunun da garantisi yok…

Yazının özetine gelirsem; Çağdaş Atan’la bu yol yürünür mü? Derenin derinliğini ölçmesi gerekenler, alacakları doğru kararla cevap vereceklerdir…

Ya “Dereyi geçerken at değiştirilmez” diyecekler, ya da “Bizim anamız ağlayacağına onun anası ağlasın” deyip, kellesini alacaklar!

Almalılar mı? Bence almalılar…

Konyaspor kulübüne her türlü maddi desteği veren ve kulübün geleceğini teminat altına almanın çabasıyla, gecesini gündüzüne katan Başkan Ömer Atiker, bu anlamda da son sözü söyleyen olacaktır…

Çünkü, başkalarından sebep, hiçte hak etmediği bir durumla karşı karşıya…

Konya’da en son yapılacak bir işin sorumluluğunu alan Ömer Atiker’e destek vermek, omuz vermek, arkasında durmak bir bakıma Konyaspor’u ve şehri sevmektir.