"Avrupa da Avrupa" dedi takımı 9 maçta düşme hattıyla burun buruna getirdi: Son 90'a girdi

"Avrupa da Avrupa" dedi takımı 9 maçta düşme hattıyla burun buruna getirdi: Son 90'a girdi
Yayınlanma:
Konyaspor'da göreve başlarken, hedef olarak Avrupa kupalarını gösteren Çağdaş Atan, 9 maçta galibiyet yüzü göremedi, takım düşme hattına iyice yaklaştı. Yönetimin karar için Göztepe maçını beklediği belirtildi.

Konyaspor'da 9 hafta önce göreve getirilen teknik direktör Çağdaş Atan, imza atma töreninde çok iddialı mesajlar vermiş, hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu açıklamıştı.
Ancak 9 hafta işler umduğu gibi gitmedi.
İlk maçında Karagümrük'e 2-0 yenildi.
Antalyaspor'ya kendi sahasında golsüz berabere kaldıktan sonra Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Konyaspor'da kazanamama rekoru kırdı 9. maçını kaybetti: Çağdaş Atan'dan istifa açıklamasıÇağdaş Atan'dan istifa açıklaması

Kendi sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Peşinden İstanbul'da Fenerbahçe'den fark yiyerek kalesinde 4 gol gördü.
Konya'da Kayserispor ve Eyüpspor'la, deplasmanda da Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kaldı.
Son olarak da Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

DÜŞME HATTINA İYİCE YAKLAŞTI

Süper Lig'de Konyaspor, 20 maçta 19 puanla 14. sıraya kadar indi.
Düşme hattındaki 16. Kasımpaşa'nın ise 16 puanı bulunuyor.
Konyaspor'un düşme hattıyla arasındaki puan farkı sadece 3'e kadar geriledi.

KARAR GÖZTEPE MAÇINDAN SONRA

Çağdaş Atan, istifa kelimesi kullanmadı ama yönetimin karar aşamasına geldiği öğrenildi. Atan, Beşiktaş maçından sonra istifa sorusuna şu cevabı vermişti:

Çağdaş Atan'dan taraftara çağrı: Sosyal medyayı bırakın takımı destekleyin
"Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak iyi durumdayız. Pes etmek gibi bir niyetim yok. Göztepe maçına konsantre olup kazanmak istiyoruz. Eleştirilmekten çekinmiyorum. Hiç etkilenmiyorum. Oyuncularımı korumaya çalışıyorum. Sorumluluğu üstüme almaya çalışıyorum. Tüm taraftarlarımızı da Konyaspor için tribünlere davet ediyorum. Eleştiriler bana olsun, oyuncularım rahat bırakılsın. Bunları göğüslemekle ilgili problemim yok."
Yönetimin ise konuyu Göztepe maçı sonrasına bıraktığı belirtildi. Konhaber'den Büşra Üstündağ'ın haberine göre Konyaspor yönetiminin, Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın geleceğiyle ilgili henüz net bir karar almadığı öğrenildi. Yönetim içerisinde ağırlıklı görüşün, alınacak karar için Göztepe maçı sonrasının beklenmesi yönünde olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Spor
Yusuf Demir geldiği yere dönüyor
Yusuf Demir geldiği yere dönüyor
Ergin Ataman'dan sürpriz karar
Ergin Ataman'dan sürpriz karar
3 sezon Galatasaray'da 3 sezon da Fenerbahçe'de oynamıştı: 3. Lig'e transfer oldu
3 sezon Galatasaray'da 3 sezon da Fenerbahçe'de oynamıştı: 3. Lig'e transfer oldu