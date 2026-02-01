Konyaspor'da kazanamama rekoru kırdı 9. maçını kaybetti: Çağdaş Atan'dan istifa açıklaması

Konyaspor'un başına geçerken "Heref Avrupa" diyen teknik direktör Çağdaş Atan, kazanamama rekorunu bir adım daha ileriye taşıdı.

Atan, Konyaspor'da Beşiktaş maçına kadar 8 lig maçında galibiyet yüzü göremedi. Takımı 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Beşiktaş'a da 2-1 kaybedince 5 beraberlik, 4 mağlubiyet oldu.

"OYUN ANLAMINDA MUTLUYUM"

Çağdaş Atan, Beşiktaş'a yenildikleri maçtan sonra çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi:

Tarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekor kırdı

"Topun bizde olduğu kısımları daha iyi oynayabilirdik. Planladığımız çoğu şeyi sahaya getirdi. Beşiktaş beklediğimizden daha arzulu başladı. Bu da bizi sekteye uğrattı ama oyun ilerledikçe savunma anlamında iyi durduğumuz, çok çalıştığımız bir golü attık. Yediğimiz ikinci gol çok amatörce oldu. Maç 1-1'ken bize geldiğini hissettik ama bitirici vuruşu yapamadık. Yine kazanamadık, üzgünüz. Oyun anlamında mutluyum. Yeni oyuncuların gelişiyle takımın güçlü bir oyun oynadığını düşünüyorum. Kazanamamayla ilgili bir baskı var, rahat değiliz, bekleme pozisyonlarında çok fazla kaosa sokuyoruz kendimizi. Kupa maçı ve sonrasında Göztepe bizim için final gibi maç olacak."

"İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA CEVAP

Atan, göreve başladığından beri galibiyet alamadığının hatırlatılması ve "İstifa edecek misiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak iyi durumdayız. Pes etmek gibi bir niyetim yok. Göztepe maçına konsantre olup kazanmak istiyoruz. Eleştirilmekten çekinmiyorum. Hiç etkilenmiyorum. Oyuncularımı korumaya çalışıyorum. Sorumluluğu üstüme almaya çalışıyorum. Tüm taraftarlarımızı da Konyaspor için tribünlere davet ediyorum. Eleştiriler bana olsun, oyuncularım rahat bırakılsın. Bunları göğüslemekle ilgili problemim yok."