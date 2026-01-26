Tarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekorunu kırdı "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, üst üste en fazla maç kazanamama serisi rekorunu Gaziantep deplasmanında kırdı.

Konhaber'den Veli Şengül'ün haberine göre Atan, teknik direktörlük kariyerinde hiçbir takımın başında 8 maçlık bir galibiyet hasreti yaşamadı.

Konyaspor'un başına geçen Atan Gaziantep'te rekor maçına çıkacak!

Gaziantep FK maçına kadar Konyaspor'un başında 7 maçta 4 beraberlik alan, 3 kez de yenilgi gören Atan, yine kazanamadı.

Konyaspor rakibiyle 1-1 berabere kalırken, Atan da 8 maç galibiyet görmeyerek rekorunu kırmış oldu.

GÖREVE BAŞLARKEN "HEDEF AVRUPA" DEMİŞTİ

Çağdaş Atan, Konyaspor'da göreve başlarken hedefinin takımı Avrupa kupalarına taşımak olduğunu söylemişti.

Atan, imza atarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Konya’ya geldiğimde çok iyi karşılandım. Şimdi de çok kalabalık bir basın grubunun karşısında çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Karşılamaya gelen ve sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için şehrimizin desteğini hissetmek çok önemli. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarları. Ben de 2018 yılında bu güzel şehirle ve bu güzel kulüple bu büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O zaman başarılması zor bir görevi yerine getirmiştik. Bu geldiğimiz dönemde çok zor bir göreve gelmedik açıkçası. O yüzden benden önceki meslektaşım, ağabeyim Recep Uçar’a teşekkür ediyorum. Bize iyi bir takım bıraktı. Puan ve fiziksel olarak iyi bir pozisyonda takım bıraktı. Bundan sonra bizim hedefimiz hem puansal hem sıralama hem de fiziksel olarak bu takımı daha yukarılara çekebilmek. Bunu yaptığımız takdirde bu büyük şehrin uzun yıllardır beklediği rekabetçi takım, Avrupa için yarışan, Avrupa’ya gidecek ve Avrupa’da oynayan takım gerçekleşebilir. Bunu oluşturabiliriz. Öncelikle Konyaspor’da olmak bir ayrıcalık. O yüzden bana bu görevi layık gören sayın Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum."

"BİZ BİR PUANA SEVİNEMEYİZ AMA MUTLUYUZ"

Atan, Gaziantep FK maçından sonra ise şunları söyledi:

"Yemiş olduğumuz gol ve bunun psikolojisiyle ikinci yarının ilk 15 dakikası kötü oynadık ama 90 dakikanın 75 dakikasının çok çok iyi oynadık. Çok iyi bağlantı oyunu oynadık. Sol kanadın işlememesi beklemediğimiz oyuncuların basit pas hataları ilk yarıda skor bulmamızı engelledi. İlk yarı üretme noktasında kalitemizi gösteremedik ama ikinci yarı müthiş bir oyun oynadık. Atletizmi yüksek ve geçiş oyunu oynayan Gaziantep'e karşı böyle oynamak sevindirici. Biz 1 puana sevinemeyiz ama golü yediğimiz dakika ve oyunun psikolojisi nedeniyle şu an mutluyuz. Sonradan giren ve katkı sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ben solda herkesi denedim, savunmada Uğurcan üst üste bir iki hata yaptıktan sonra hala Uğurcan'da ısrar ediyorum. Son iki maçın en iyi oyuncusu o, harika oynuyor ve büyük karakter koyuyor. Sosyal medyada eleştirileri görüyorum. Taraftarımız tribüne gelsin ve takımmı tribünden desteklesinler. Ben buradayım bu sorumluluğu üstlenirim. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biraz daha oyuncuları destekleyici davranış bekliyoruz. Takımımız iyi takım, olacak."