"Hedef Avrupa" diyerek Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan Gaziantep'te rekor maçına çıkacak!

Konyaspor, Süper Lig’in 19. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü’nün konuğu olacak.

Konyaspor, haftaya 18 puanla 13. sırada girdi. Gaziantep FK ise 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

Yeşil beyazlı takımda göreve başladığı günden bu yana 7 maça çıkan Çağdaş Atan, henüz galibiyet görmedi.

Konhaber'den Veli Şengül'ün haberine göre; Atan, teknik direktörlük kariyerinde hiçbir takımın başında 8 maçlık bir galibiyet hasreti yaşamadı.

Bu maçı da kazanamazsa kendi rekorunu kırmış olmacak.

Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor, oynadığı 7 maçta 4 beraberlik alırken, 3 kez de yenildi.

GÖREVE BAŞLARKEN AVRUPA SÖZÜ VERMİŞTİ

Çağdaş Atan, Konyaspor'da göreve başlarken, hedefini Avrupa kupalarına kalmak olarak açıklamıştı. Atan şunları söylemişti:

"Konya’ya geldiğimde çok iyi karşılandım. Şimdi de çok kalabalık bir basın grubunun karşısında çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Karşılamaya gelen ve sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için şehrimizin desteğini hissetmek çok önemli. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarları. Ben de 2018 yılında bu güzel şehirle ve bu güzel kulüple bu büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O zaman başarılması zor bir görevi yerine getirmiştik. Bu geldiğimiz dönemde çok zor bir göreve gelmedik açıkçası. O yüzden benden önceki meslektaşım, ağabeyim Recep Uçar’a teşekkür ediyorum. Bize iyi bir takım bıraktı. Puan ve fiziksel olarak iyi bir pozisyonda takım bıraktı. Bundan sonra bizim hedefimiz hem puansal hem sıralama hem de fiziksel olarak bu takımı daha yukarılara çekebilmek. Bunu yaptığımız takdirde bu büyük şehrin uzun yıllardır beklediği rekabetçi takım, Avrupa için yarışan, Avrupa’ya gidecek ve Avrupa’da oynayan takım gerçekleşebilir. Bunu oluşturabiliriz. Öncelikle Konyaspor’da olmak bir ayrıcalık. O yüzden bana bu görevi layık gören sayın Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum."