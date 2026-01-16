Konyaspor Serikspor'la anlaştı: Kimse transferden bir şey anlamadı

Serikspor, Mücahit İbrahimoğlu’nu kadrosuna katarken Konyaspor'la Serikspor arasında ilginç bir yöntem uygulanması dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Tümosan Konyaspor’dan genç oyuncu Mücahit İbrahimoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Transfer süreci ise alışılmışın dışında bir yöntemle gerçekleşti.

YENİ ALINMIŞTI AMA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Konyaspor, kiralama kontenjanı dolduğu için 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bu kararın ardından Mücahit, Serikspor ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Antalya ekibi, yaz döneminde 40 milyon TL’lik satın alma opsiyonunu kullanmazsa oyuncu yeniden Konyaspor’a dönecek. Mücahit Konyaspor'a haziran ayında imza atmıştı.

KONYASPOR BAŞARI DİLEDİ

Konyaspor cephesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mücahit İbrahimoğlu’nun transferi konusunda Serik Spor A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Mücahit’e Serik Spor Kulübü’nde başarılar dileriz" denildi.

SERİKSPOR: HOŞ GELDİN

Serikspor ise “Kulübümüz Konyaspor forması giyen Mücahit İbrahimoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Ailemize hoş geldin Mücahit.” mesajını paylaştı.

Genç oyuncunun Serikspor’da göstereceği performans, hem kulübün ligdeki hedefleri hem de Konyaspor’un gelecekteki planları açısından belirleyici olacak.