Altın ve gümüş fiyatları, kâr satışlarının etkisiyle düştü. Rekor üstüne rekor kırarak devam ettiği yükseliş serisine ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstermesiyle veda eden değerli madenler, geçtiğimiz hafta kapanışında doların güçlenmesiyle sert kayıplar yaşadı.

Tarihi zirvelerden hızla düşen fiyatlar hafta başında yaptığı sıçramaların ardından bugün de düşüşünü sürdürdü. Ons altın yeniden 5 bin doların altına inerken, gümüş yüzde 17’lik günlük kayıpla son iki günde elde ettiği kazançların tamamını geri verdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşteki son durumu ve geleceğini değerlendirirken elindeki altını satacağı rakamı verdi.

İSLAM MEMİŞ ELİNDEKİ TÜM ALTINLARI SATACAĞI ZAMANI AÇIKLADI

İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede altın için öne çıkan destek ve direnç seviyelerini paylaştı.

Memiş, ons altında 5.080 doların direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 5.200 doların gündeme gelebileceğini belirtti. Aşağıda ise 4.800 dolar seviyesini destek olarak işaret eden Memiş, fiyatların bir süre 4.800-5.200 dolar aralığında dalgalanabileceğini ifade etti. Yıl içinde yeniden yükselişlerin görülebileceğini ifade eden Memiş, 5.880 dolar ile 6.000 dolar seviyelerine çıkacak altın için uyarılarda bulundu.

Altın için hangi banka avantajlı?

2026’nın “manipülasyon yılı” olacağı uyarısında tekrarlayan Memiş, zirveyi görecek altın ve gümüş için "sert düşecek" dedi.

Zirvede elindeki altını satacağını ifade eden Memiş, yatırımcıların keskin dalgalanmalara karşı psikolojik olarak hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Altın ve gümüş piyasasında kripto paralarda görülen sert hareketlerin ve psikolojik sürecin benzerinin yaşatılacağını da sözlerine ekledi.

"YILIN ALTIN VURUŞU OLACAK!"

İslam Memiş, değerlendirmesinde, "5.880 dolar seviyesi gelince elimde ne var ne yok boşaltırım. Orada öyle bir çakacaklar ki fiyata, tam 2.000 dolar basacaklar. Altın 4.000 - 3800 dolara düşecek. Bu da yılın altın vuruşu olacak" ifadelerini kullandı.

Memiş, gram altının bir süre 7.000–8.000 TL aralığında dalgalanabileceğini, ardından yıl içinde yeniden yükseliş beklentisi olduğunu belirterek gram altın için 10.000 TL seviyesini hedef olarak dile getirdi.

Gümüşün, altına kıyasla daha uzun süre dinleneceğini ve toparlanmasının zaman alacağını ifade eden Memiş, 2025’te gümüşü öne çıkardıklarını ancak 2026’da aynı performansı göstermesini beklemediğini söyledi. Gümüşte sert dalgalanmalar yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, bu süreçte yatırımcıların ciddi zararlarla karşılaşabileceğini belirtti.

Ons gümüşte 72 dolar seviyesini güçlü bir destek olarak gösteren Memiş, kısa vadeli alımların bu seviyeden yapılabileceğini, fiyatın 70 dolara kadar gerilemesi halinde ise alım tercih edilebileceğini ifade etti. Gram gümüşte ise 112 lira seviyesine dikkat çekti.

Memiş, 2026 yılında altın ve gümüşün öne çıkan yatırım araçları olmayacağını belirterek, bu dönemde küresel borsalar ile Bitcoin’i ön plana çıkardığını söyledi.