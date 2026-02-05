Gümüş son 1 ayın en düşük seviyesine göz kırptı
Yayınlanma:
Gümüş sabahın erken saatlerinde 104 TL'ye gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesi olan 103 TL'ye göz kırptı. Geçen hafta bugün alım yapan gümüş yatırımcısı tamı tamına 60 küsür TL zararda! Değerli maden piyasalarında huzursuzluk devam ediyor.
5 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet
Gram gümüş (satış): 108,48 TL
Ons gümüş (satış): 77,11 $
5 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|108,35
|108,48
|-11,41%
|7:21
|Ons gümüş
|76,97
|77,11
|-11,85%
|7:36
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
4 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|4 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 5 Şubat 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|128,34 TL
|108,48 TL
|-19,86 TL
|Ons gümüş (satış)
|91,66 $
|77,11$
|-14,55 $
5 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 108,35 TL
Gram gümüş satış: 108,48 TL
5 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 76,97 $
Ons gümüş satış: 77,11$
5 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL
5 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,5217 TL
Dolar (USD) satış: 43,5395 TL
Euro (EUR) alış: 51,3966 TL
Euro (EUR) satış: 51,4691 TL
Sterlin (GBP) alış: 59,4174 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,4812 TL
5 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
