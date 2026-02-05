Gümüş son 1 ayın en düşük seviyesine göz kırptı

Gümüş sabahın erken saatlerinde 104 TL'ye gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesi olan 103 TL'ye göz kırptı. Geçen hafta bugün alım yapan gümüş yatırımcısı tamı tamına 60 küsür TL zararda! Değerli maden piyasalarında huzursuzluk devam ediyor.