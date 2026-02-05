Gümüş son 1 ayın en düşük seviyesine göz kırptı

Gümüş son 1 ayın en düşük seviyesine göz kırptı
Yayınlanma:
Gümüş sabahın erken saatlerinde 104 TL'ye gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesi olan 103 TL'ye göz kırptı. Geçen hafta bugün alım yapan gümüş yatırımcısı tamı tamına 60 küsür TL zararda! Değerli maden piyasalarında huzursuzluk devam ediyor.

5 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram gümüş (satış): 108,48 TL

  • Ons gümüş (satış): 77,11 $

5 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram gümüş108,35108,48-11,41%7:21
Ons gümüş76,9777,11-11,85%7:36

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

4 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem4 Şubat 2026 kapanışBugün 5 Şubat 2026Fark
Gram gümüş (satış)128,34 TL108,48 TL-19,86 TL
Ons gümüş (satış)91,66 $77,11$-14,55 $

5 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 108,35 TL

Gram gümüş satış: 108,48 TL

5 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş alış: 76,97 $

Ons gümüş satış: 77,11$

5 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL

5 Şubat 2026 Altın Fiyatları

5 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5217 TL
Dolar (USD) satış: 43,5395 TL

Euro (EUR) alış: 51,3966 TL
Euro (EUR) satış: 51,4691 TL

Sterlin (GBP) alış: 59,4174 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,4812 TL

5 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

5 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

5 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

5 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

5 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

5 Şubat 2026 kripto piyasası

5 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

