Dövizde istikrarlı artış devam ediyor: Euro geriden gelip zirveye oturacak mı?

Dövizde istikrarlı artış devam ediyor: Euro geriden gelip zirveye oturacak mı?
Yayınlanma:
Döviz kurları istikrarlı biçimde artmaya devam ediyor. Euro 52 TL'lik, Sterlin ise 60 TL'lin sınırları geçişlerinden sonra toparlanmaya çalışıyor. Acaba tekrar bu psikolojik eşikleri geçtiklerini görecek miyiz?

5 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,5475 TL

  • Euro (satış): 51,4664 TL

  • Sterlin (satış): 59,4902 TL

5 Şubat 2026 güncel döviz kurları

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)43,517943,54750,07%7:54
Euro (EUR)51,415651,46640,12%7:53
Sterlin (GBP)59,427859,49020,07%7:53

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

4 Şubat 2026 kapanış ve bugün

Kalem4 Şubat 2026 kapanışBugün 5 Şubat 2026Fark
Dolar (USD) (satış)43,5094 TL43,5475 TL+0,0377 TL
Euro (EUR) (satış)51,4120 TL51,4664 TL+0,0544 TL
Sterlin (GBP) (satış)59,6396 TL59,4902 TL-0,1494 TL

5 Şubat 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5179 TL
Dolar (USD) satış: 43,5475 TL

5 Şubat 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 51,4156 TL
Euro (EUR) satış: 51,4664 TL

5 Şubat 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,4278 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,4902 TL

5 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL

5 Şubat 2026 Altın Fiyatları

5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 106,47 TL

Gram gümüş satış: 106,68 TL

5 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

5 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

5 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

5 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

5 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

5 Şubat 2026 kripto piyasası

5 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Ekonomi
Gümüş son 1 ayın en düşük seviyesine göz kırptı
Gümüş son 1 ayın en düşük seviyesine göz kırptı
Altın yatırımcısı bu sabah yine kaybetti!
Altın yatırımcısı bu sabah yine kaybetti!