Dövizde istikrarlı artış devam ediyor: Euro geriden gelip zirveye oturacak mı?
Yayınlanma:
Döviz kurları istikrarlı biçimde artmaya devam ediyor. Euro 52 TL'lik, Sterlin ise 60 TL'lin sınırları geçişlerinden sonra toparlanmaya çalışıyor. Acaba tekrar bu psikolojik eşikleri geçtiklerini görecek miyiz?
5 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
5 Şubat 2026 güncel döviz kurları
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|43,5179
|43,5475
|0,07%
|7:54
|Euro (EUR)
|51,4156
|51,4664
|0,12%
|7:53
|Sterlin (GBP)
|59,4278
|59,4902
|0,07%
|7:53
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
4 Şubat 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|4 Şubat 2026 kapanış
|Bugün 5 Şubat 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|43,5094 TL
|43,5475 TL
|+0,0377 TL
|Euro (EUR) (satış)
|51,4120 TL
|51,4664 TL
|+0,0544 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|59,6396 TL
|59,4902 TL
|-0,1494 TL
5 Şubat 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,5179 TL
Dolar (USD) satış: 43,5475 TL
5 Şubat 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 51,4156 TL
Euro (EUR) satış: 51,4664 TL
5 Şubat 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,4278 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,4902 TL
5 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL
5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 106,47 TL
Gram gümüş satış: 106,68 TL
5 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
5 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
5 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
5 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
5 Şubat 2026 kripto piyasası
5 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum