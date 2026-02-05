Dövizde istikrarlı artış devam ediyor: Euro geriden gelip zirveye oturacak mı?

Döviz kurları istikrarlı biçimde artmaya devam ediyor. Euro 52 TL'lik, Sterlin ise 60 TL'lin sınırları geçişlerinden sonra toparlanmaya çalışıyor. Acaba tekrar bu psikolojik eşikleri geçtiklerini görecek miyiz?