Altın yatırımcısı bu sabah yine kaybetti!
5 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
Gram altın (satış): 6.825,51 TL
Ons altın (satış): 4.882,40 $
5 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.823,47
|6.825,51
|-1,22%
|7:02
|Ons altın $
|4.880,31
|4.882,40
|-1,13%
|7:16
|Çeyrek altın TL
|11.830,00
|12.163,00
|-1,09%
|7:01
|Yarım altın TL
|23.661,00
|24.326,00
|-1,09%
|7:01
|Tam altın TL
|48.032,61
|49.087,54
|1,87%
|16:54
|Cumhuriyet altını TL
|47.176,00
|48.504,00
|-1,09%
|7:01
|Külçe altın ($/kg)
|171.000,00
|171.500,00
|1,78%
|17:11
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
4 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün
|Kalem
|4 Şubat 2026
kapanış
|Bugün 5 Şubat 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|7.061,02 TL
|6.825,51
|-235,51
|Ons altın (satış)
|5.048,06 $
|4.882,40
|-165,66 $
5 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL
5 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış: 11.830,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.163,00 TL
5 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış: 23.661,00 TL
Yarım altın satış: 24.326,00 TL
5 Şubat 2026 tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 48.032,61 TL
Tam altın satış: 49.087,54 TL
5 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış: 47.176,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 48.504,00 TL
5 Şubat 2026 ons altın ne kadar?
Ons altın alış: 4.880,31 $
Ons altın satış: 4.882,40 $
5 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?
Külçe altın alış: 171.000,00 $
Külçe altın satış: 171.500,00 $
5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 106,47 TL
Gram gümüş satış: 106,68 TL
5 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,5217 TL
Dolar (USD) satış: 43,5395 TL
Euro (EUR) alış: 51,3966 TL
Euro (EUR) satış: 51,4691 TL
Sterlin (GBP) alış: 59,4174 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,4812 TL
5 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT
LPG (otogaz): 30.09 TL/LT
5 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
5 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
5 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
5 Şubat 2026 kripto piyasası
5 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum