Altın yatırımcısı bu sabah yine kaybetti!

Altın yatırımcısı yine rahat nefes alamıyor. Dün 7 bin TL bandının üstünden kapanış göre altın bu sabah yine güne düşerek başladı. Sabah erken saatlerde 6 bni 700 TL'ye kadar düşen altın bugün nasıl seyredecek? İşte 5 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları...