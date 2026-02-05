Altın yatırımcısı bu sabah yine kaybetti!

Altın yatırımcısı bu sabah yine kaybetti!
Yayınlanma:
Altın yatırımcısı yine rahat nefes alamıyor. Dün 7 bin TL bandının üstünden kapanış göre altın bu sabah yine güne düşerek başladı. Sabah erken saatlerde 6 bni 700 TL'ye kadar düşen altın bugün nasıl seyredecek? İşte 5 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları...

5 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış): 6.825,51 TL

  • Ons altın (satış): 4.882,40 $

5 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın TL6.823,476.825,51-1,22%7:02
Ons altın $4.880,314.882,40-1,13%7:16
Çeyrek altın TL11.830,0012.163,00-1,09%7:01
Yarım altın TL23.661,0024.326,00-1,09%7:01
Tam altın TL48.032,6149.087,541,87%16:54
Cumhuriyet altını TL47.176,0048.504,00-1,09%7:01
Külçe altın ($/kg)171.000,00171.500,001,78%17:11

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

4 Şubat 2026 Kapanış ve Bugün

Kalem4 Şubat 2026
kapanış		Bugün 5 Şubat 2026Fark
Gram altın (satış)7.061,02 TL6.825,51-235,51
Ons altın (satış)5.048,06 $4.882,40-165,66 $

5 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL

5 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 11.830,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.163,00 TL

5 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 23.661,00 TL
Yarım altın satış: 24.326,00 TL

5 Şubat 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 48.032,61 TL
Tam altın satış: 49.087,54 TL

5 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 47.176,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 48.504,00 TL

5 Şubat 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 4.880,31 $
Ons altın satış: 4.882,40 $

5 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 171.000,00 $
Külçe altın satış: 171.500,00 $

5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 106,47 TL

Gram gümüş satış: 106,68 TL

5 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

5 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5217 TL
Dolar (USD) satış: 43,5395 TL

Euro (EUR) alış: 51,3966 TL
Euro (EUR) satış: 51,4691 TL

Sterlin (GBP) alış: 59,4174 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,4812 TL

5 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

5 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.37 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.67 TL/LT

LPG (otogaz): 30.09 TL/LT

5 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

5 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

5 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

5 Şubat 2026 kripto piyasası

5 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Ekonomi
Dövizde istikrarlı artış devam ediyor: Euro geriden gelip zirveye oturacak mı?
Dövizde istikrarlı artış devam ediyor: Euro geriden gelip zirveye oturacak mı?
Gümüş son 1 ayın en düşük seviyesine göz kırptı
Gümüş son 1 ayın en düşük seviyesine göz kırptı