Altın için hangi banka avantajlı?

Altın piyasası son 10 yılın en çalkantılı döneminden geçiyor. Tarihi zirvelerden sert bir düşüş yaşayan gram ve ons altın yatırımcıyı tedirgin ederken, piyasadaki belirsizlik "makas aralığını" patlattı.

Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları spot piyasanın 500 lira üzerine çıkarken, fiziki altın bulmakta zorlanan halk bankalara yöneldi. Ancak bankalar arasındaki makas farkı da dudak uçuklatıyor.

ALTINDA HAREKETLİLİK

Altın fiyatları, 7 bin 811 liralık gram ve 5 bin 595 dolarlık ons rekorlarının ardından tarihi bir geri çekilme yaşadı.

Gram Altın: Zirve noktasına göre tam 1.600 TL değer kaybetti.

Ons Altın: Rekor seviyesinden 1.100 dolar aşağıya indi.

Güncel Durum: Toparlanma çabasıyla birlikte ons altın 5 bin dolar, gram altın ise 7 bin lira sınırında dengelenmeye çalışıyor.

KAPALIÇARŞI’DA FİZİKİ ALTIN KRİZİ VE MAKAS FARKI

Piyasalardaki oynaklık, Kapalıçarşı esnafını ve alıcıyı karşı karşıya getirdi.

Spot piyasada gram altın 6.900 lira seviyelerindeyken, Kapalıçarşı’da bu rakam 7 bin 400 liranın üzerine çıktı.

Fiziki altın piyasasında makas aralığı 500 lirayı aşmış durumda. Birçok kuyumcuda gram altın bulunamazken, bankaların satış fiyatları fiziki piyasaya göre daha uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.

BANKALARIN ALTIN TARİFESİ: MAKAS EN DÜŞÜK NEREDE?

Yatırımcıların banka tercihi yaparken dikkat etmesi gereken en önemli kriter olan "makas farkı" (alış-satış arasındaki fark), bankadan bankaya büyük değişkenlik gösteriyor.

05 Şubat 2026 saat 12.30 itibarıyla bankaların mobil uygulamalarındaki tablo şu şekilde:

