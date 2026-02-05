Altın için hangi banka avantajlı?

Altın için hangi banka avantajlı?
Yayınlanma:
Altın piyasasında yaşanan dalgalanma sonrası Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları spot piyasanın 500 lira üzerine çıktı. Fiziki altın bulmakta zorlanan halk bankalara yöneldi. Ancak bankalar arasındaki makas farkı da dikkat çekici boyutta.

Altın piyasası son 10 yılın en çalkantılı döneminden geçiyor. Tarihi zirvelerden sert bir düşüş yaşayan gram ve ons altın yatırımcıyı tedirgin ederken, piyasadaki belirsizlik "makas aralığını" patlattı.

Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları spot piyasanın 500 lira üzerine çıkarken, fiziki altın bulmakta zorlanan halk bankalara yöneldi. Ancak bankalar arasındaki makas farkı da dudak uçuklatıyor.

ALTINDA HAREKETLİLİK

2023/11/14/altin-borsa.jpg

Altın fiyatları, 7 bin 811 liralık gram ve 5 bin 595 dolarlık ons rekorlarının ardından tarihi bir geri çekilme yaşadı.

Gram Altın: Zirve noktasına göre tam 1.600 TL değer kaybetti.

Ons Altın: Rekor seviyesinden 1.100 dolar aşağıya indi.

Güncel Durum: Toparlanma çabasıyla birlikte ons altın 5 bin dolar, gram altın ise 7 bin lira sınırında dengelenmeye çalışıyor.

KAPALIÇARŞI’DA FİZİKİ ALTIN KRİZİ VE MAKAS FARKI

2023/11/14/altin1.jpg

Piyasalardaki oynaklık, Kapalıçarşı esnafını ve alıcıyı karşı karşıya getirdi.

Spot piyasada gram altın 6.900 lira seviyelerindeyken, Kapalıçarşı’da bu rakam 7 bin 400 liranın üzerine çıktı.

Fiziki altın piyasasında makas aralığı 500 lirayı aşmış durumda. Birçok kuyumcuda gram altın bulunamazken, bankaların satış fiyatları fiziki piyasaya göre daha uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.

BANKALARIN ALTIN TARİFESİ: MAKAS EN DÜŞÜK NEREDE?

Yatırımcıların banka tercihi yaparken dikkat etmesi gereken en önemli kriter olan "makas farkı" (alış-satış arasındaki fark), bankadan bankaya büyük değişkenlik gösteriyor.

05 Şubat 2026 saat 12.30 itibarıyla bankaların mobil uygulamalarındaki tablo şu şekilde:

BANKABANKADAN ALIŞ (TL)BANKAYA SATIŞ (TL)MAKAS FARKI (TL)
TÜRKİYE FİNANS6.833 TL6.759 TL74 TL
ZİRAAT BANKASI6.886 TL6.710 TL176 TL
KUVEYT TÜRK6.903 TL6.725 TL178 TL
ALBARAKA6.863 TL6.685 TL178 TL
YAPIKREDİ6.926 TL6.746 TL180 TL
TEB6.899 TL6.716 TL183 TL
İŞ BANKASI6.890 TL6.702 TL188 TL
DENİZBANK6.930 TL6.712 TL218 TL
GARANTİ BANKASI6.939 TL6.716 TL223 TL
HALKBANK6.983 TL6.676 TL307 TL
AKBANK6.942 TL6.622 TL320 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Kar geliyor!
Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Ekonomi
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
TÜİK madde sepetini niye sakladı sorusunun yanıtı bu grafikte gizli!
TÜİK madde sepetini niye sakladı sorusunun yanıtı bu grafikte gizli!
55 yıllık oyuncak fabrikasının kapanacağı tarih belli oldu
55 yıllık oyuncak fabrikasının kapanacağı tarih belli oldu