Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!

Çin otomobil pazarında şok edici bir değişim yaşanıyor. Geely, Ocak ayında önceki lider BYD'yi geride bırakarak Çin'in en büyük otomobil satıcısı oldu

Geely Ocak ayında toplam 270.167 otomobil sattı. Bunların 60.506'sı ihraç edildi. Bu da Geely'nin Çin'de 209.661 otomobil sattığı anlamına geliyor.

BYD'nin rakamlarından ticari araçlar hariç tutulursa Geely'nin binek otomobil pazarında da önceki lideri geride bıraktığı görülüyor. Birinci sırada olmak, kârın yanı sıra prestij açısından da önemli.

Geely Auto (Geely, Galaxy, Lynk & Co ve Zeekr) birçok markaya sahip, Volvo Cars'ı bünyesinde bulunduruyor ve Mercedes-Benz'de de ortaklık payı var. Volvo Cars da satışa dahil edilirse, BYD'ye karşı avantajı daha da artar. Geely henüz BYD'yi geride bıraktığını resmen doğrulamadı ancak bunu yakında duyacağız.

Geely'nin bu başarısı; bünyesindeki Galaxy, Lynk & Co ve Zeekr gibi alt markaların segment bazlı başarısına dayanıyor. BYD her ne kadar küresel NEV (Yeni Enerjili Araç) pazarında liderliğini korusa da, Geely'nin toplam iç pazar satışlarında (içten yanmalı + hibrit + elektrikli) BYD'yi geçmesi, Çin otomotiv tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

