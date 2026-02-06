ÖİB’den tepki çeken ilan: Uzmanlar ‘Atatürk Ormanı tehlikede’ diyerek uyardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'un Şile ilçesinde Atatürk Ormanı'na bitişik durumda bulunan ve fiilen ormanlık alan olan 20 bin 800 metrekarelik bir araziyi satışa çıkardı. Tapu kayıtlarında 'tarla' olarak görünen ancak ağaçlarla kaplı olan arazi, 1997 yılında 2B uygulaması ile orman sınırlarından çıkarılmıştı.

UZMANLAR UYARDI: ATATÜRK ORMANI DA TEHLİKEDE

Konuya ilişkin görüş bildiren orman mühendisleri, satışa çıkarılan alanın Atatürk Ormanı'nı korumak açısından kritik bir konumda olduğunu vurguladı. Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, "Tarım ve Orman Bakanlığı bu alanı ormana katmak için harekete geçmeliydi. Burası ranta açılırsa Atatürk Ormanı da tehlikeye girer" uyarısında bulundu. Bakanlığın sürece şimdiye kadar sessiz kalması da eleştirildi.

SATIŞ MİKTARI YARIM MİLYAR LİRAYA ULAŞABİLİR

Satışı yapılacak arazi, Şile'nin en değerli bölgelerinden birinde yer alıyor ve hemen yanında lüks bir site bulunuyor. Bölgedeki arsa fiyatları göz önüne alındığında, alanın yaklaşık 500 milyon liraya satılabileceği, imar değişikliği ile değerinin daha da artabileceği belirtiliyor.

6 ARAZİ DAHA SATIŞA ÇIKARILDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Şile'deki bu alanla birlikte toplam 7 ildeki 124 bin 210 metrekare kamu arsa ve arazisini satışa çıkardı. 110 milyon lira geçici teminat bedeli ile satılacak arsalar İstanbul, Ankara, Antalya, Muğla (Bodrum), Nevşehir, Konya ve Şanlıurfa'da bulunuyor. Bodrum Gökçebel'de 4 ayrı parsel, Antalya Manavgat'ta 11 bin 835 metrekare, Konya'da ise 35 bin 402 metrekare arsa bu ay sonuna kadar satışa sunulacak.