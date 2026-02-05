Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi

Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Kemerburgaz’daki 45 bin metrekarelik yeşil arazisini 8,5 milyar TL’ye satışa çıkardı. Arazinin imarı ‘Ticari Konut Alanı’ ve ihaleye katılım için 255 bin TL geçici teminat isteniyor. Bölge, bitişiğindeki devasa ormanla dikkat çekiyor.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul’da Kuzey Ormanları, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük projelerle birlikte ciddi bir yapılaşma baskısı altında. AKP'li belediyeler eliyle kentin orman ve tarım alanları hızla yapılaşmaya açılırken, son olarak İstanbul Valiliği de Eyüpsultan’daki dev bir araziyi satışa çıkardı.

Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu Kuzey Ormanları'nda olan biteni açıkladıProf. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu Kuzey Ormanları'nda olan biteni açıkladı

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kemerburgaz’daki 45 bin 971,20 metrekarelik taşınmazı ihaleye çıkardı. Arazinin 31.436,81 metrekaresi YİKOB’a, 14.534,39 metrekaresi ise Valiliğin iştiraki İSTAY Alt Yapı ve Yönetim A.Ş.’ye ait.

8.5 MİLYAR TL'YE SATACAKLAR

Söz konusu taşınmaz, 8 milyar 510 milyon TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Bu satışın şu ana kadar İstanbul'daki kamu eliyle satılan en büyük taşınmaz satışları arasında yer aldığı belirtiliyor. Arazinin imar durumu “Ticari Konut Alanı” olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyenlerden 255 bin 300 TL geçici teminat bedeli talep ediliyor.

Satışa çıkarılan bu yeşil arazi, bitişiğinde yer alan devasa ormanla dikkat çekiyor. Ayrıca söz konusu taşınmazın yakınlarında çok sayıda lüks konut yer alıyor. Uzmanlar, İstanbul’un yeşil alanlarının hızla imara açılmasının kentin ekosistemi ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

